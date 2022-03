Fiscala espera recolectar más información sobre crimen de cocinera de supuesto narco

Rejala Cabrera fue asesinada alrededor de las 09:00 de ayer, martes, frente a su casa del barrio Universo de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Los sicarios se hicieron pasar por cobradores, le hicieron mostrar su cédula y, una vez que corroboraron su identidad, uno de ellos le disparó en la cabeza.

“Son todos datos preliminares, vamos a cotejar si es que es así como se está manejando. Todavía no tenemos confirmado (que haya sido empleada de Insfrán). Hoy están declarando los testigos y veríamos si efectivamente es así. No tengo nada certero”, afirmó este miércoles la fiscala Karen Chaparro en conversación con ABC Cardinal.

La agente no quiso dar muchas informaciones sobre la pesquisa y sostuvo que no quiere “viciar la investigación”.

Chaparro insistió en que el hecho es muy reciente y que las declaraciones que prevé tomar este miércoles le darán un mejor panorama de los supuestos vínculos que tenía con el presunto narcotraficante. “Es algo que sucedió ayer; se van a tomar declaraciones. Estamos abocados a verificar las cámaras de seguridad de la zona y después otras diligencias para poder esclarecer”, añadió.

Una de los testigos, sobrina de la víctima, manifestó que estos dos asesinos se acercaron en una moto y dijeron ser cobradores. “Corroboraron si era ella mostrando un pagaré, pero ella negó que sea su firma”, recordó.

De acuerdo a los datos conseguidos hasta ahora, los sicarios actuaron a cara descubierta y tenían quepis con la leyenda: “El Patrón”.

“Conversé con la hermana y el hermano, pero no era un momento en el que pueda hacerle muchas preguntas; tenía que explicarles por qué no puedo entregarles el cuerpo de la hermana. Mucho no se pudo indagar por el estado de dolor”, manifestó la fiscala.

Con relación a los datos que conoce sobre la víctima y su familia, informó que tenía tres hijos y que una de ellos, de 11 años, llevó consigo el teléfono de su mamá a una vivienda de Fernando de la Mora. Sin embargo, la agente adelantó que incautará ese dispositivo esta mañana porque sus familiares le prometieron entregárselo.

Rejala Cabrera fue auxiliada tras el balazo que recibió y llevada de urgencia al hospital local, pero debido a la gravedad de la herida de bala la derivaron hasta el Hospital de Trauma, donde a las 14:00 de ayer se confirmó su deceso.

De acuerdo a las fuentes investigativas, Fátima Liliana Rejala Cabrera trabajaba como cocinera hasta hace unos días en una de las mansiones del presunto narco Miguel Insfrán Galeano, sindicado como el principal cabecilla de la banda de narcos investigada en el operativo “A Ultranza Py” y que actualmente se encuentra prófugo.