Consideran obras de Aña Cua como proyecto estratégico importante para el desarrollo

Nicanor Duarte Frutos y Fernando De Vido, directores de la EBY, se reunieron en la sala de reuniones de la CHY, donde también estuvieron presentes miembros del Consejo de Administración y funcionarios de cargos administrativos, para analizar la marcha de la Binacional. Durante el encuentro, se intercambiaron informaciones y puntos de vista sobre la ejecución del proyecto maquinización del Brazo Aña Cua.

Los presentes valoraron que la obra se encuentre dentro del cronograma de trabajo establecido. Actualmente, las tareas se encuentran en un 20% de avance. Del mismo modo, coincidieron en continuar trabajando asociadamente para favorecer el desarrollo económico y social de Paraguay y Argentina.

El próximo encuentro de autoridades de EBY quedó marcado para el 25 de marzo 2022 en la ciudad argentina de Ituzaingó (Corrientes – Argentina).

PAGO POR CESIÓN DE ENERGÍA

En la reunión también se mencionó que el Gobierno argentino realizó el desembolso a nuestro país por valor de US$ 28.454.977,64, en concepto de cesión de energía correspondiente al año 2021.

De acuerdo al área de comunicaciones de la Entidad Binacional Yacyretá, el pago de US$ 5.593.330,51 fue ejecutado el 23 de febrero de 2022; el 23 de febrero se desembolsaron US$ 5.593.329,16; el 25 de febrero, US$ 5.588.118,50; el 25 de febrero, US$ 5.582.398,36, y el 1 de marzo, US$ 6.097.901,21.