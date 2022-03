Abogado pone a disposición a supuesto responsable de agresión en Morgan

Respecto a lo ocurrido en Morgan, Sergio Alegre dijo que René Olmedo no tuvo intención de agredir a nadie, que ni siquiera conoce a la víctima y que no se percató de que la copa que arrojó había lastimado a alguien.

“Es un hecho lamentable, pero no hubo intención de lastimar a nadie. Mi cliente me dijo que le lanzaron algo, entonces él también lanzó y siguió en la fiesta. Él dijo que no se percató de que había lastimado a alguien y que se enteró recién el domingo al medio día y que si hubiera visto lo que pasó en el momento, le hubiera auxiliado a la chica”, dijo Alegre.

El defensor comentó que al enterarse de lo sucedido, el padre de René contactó de inmediato con el novio de Nara Ledesma, se disculpó por lo ocurrido y ofreció hacerse cargo de los gastos de atención médica de la joven.

“Él no aceptó, los padres tampoco. Yo entiendo la reacción, ellos están dolidos; poniéndome en su lugar, yo estaría igual. Uno va a una fiesta para divertirse y no para terminar así. Mi cliente es un joven de 24 años, que actuó en forma irresponsable, pero está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos y asumir los costos de la asistencia que requiera la joven afectada”, dijo.

Alegre explicó que presentó un escrito poniendo a René Olmedo a disposición de la fiscala Natalia Cacavelos, a quien solicitó copias de la documentación obrante con relación al caso. Dijo que si la fiscala considera pertinente que su representado declare, él se presentará pero es probable que se abstenga, porque él no considera prudente que lo haga antes de contar con todos los elementos.