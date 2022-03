Fiscalía no descarta “quema de archivos” sobre operativo “A ultranza”

El presunto sicario Wilson Adán Pereira Suárez fue detenido la tarde de ayer, lunes, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, en prosecución de la investigación del asesinato de Fátima Rejala Cabrera, quien trabajaba supuestamente como cocinera de Miguel Insfrán. Este último es sindicado como parte de una estructura dedicada al narcotráfico y lavado de dinero que el megaoperativo “A ultranza Py” busca anular.

La fiscala coadyuvante Karen Chaparro señaló que no descartan que exista un esquema criminal dedicado a la “quema de archivos” que puedan servir para las investigaciones del megaoperativo antidrogas mencionado.

No obstante, refirió que hasta el momento no pudo vincular a Rejala Cabrera con el clan Insfrán. “De todas las declaraciones que se tomaron, no tengo ninguna confirmación de que ella (Fátima) haya trabajado con esa persona (Miguel Insfrán)”, sostuvo.

Igualmente, Chaparro comentó que información extraoficial refiere que la mujer asesinada fue inscripta en los registros del Instituto de Previsión Social (IPS) como trabajadora de y por parte de Miguel Insfrán.

Detenido alega amenaza

La agente del Ministerio Público indicó en otro momento que Pereira Suárez no quiso brindar mayores detalles sobre el homicidio, además de confirmar su participación y declarar de forma preliminar que fue amenazado de muerte para ejecutar el asesinato de la presunta cocinera del clan Insfrán.

“Preliminarmente mencionó que él fue amenazado con su familia para poder realizar esto hecho. No dijo que provenía de este clan (Insfrán)”, expresó.

Hoy se llevará a cabo la audiencia preliminar de Pereira ante el Ministerio Público. Buscarán obtener más información sobre el caso, como la identificación del presunto autor moral, según comentó la fiscala.

Así también, Chaparro señaló que lograron incautar un celular del detenido y que intentarán recuperar sus datos, ya que los mismos fueron borrados por el presuntos sicario.

Vecinos temen colaborar

Por otra parte, la fiscala refirió que los vecinos de la mujer asesinada no están colaborando con la investigación aparentemente por temor a represalias.

El presunto sicario fue detenido gracias a imágenes del circuito cerrado del barrio Universo de Mariano Roque Alonso, donde residía Rejala Cabrera. Pereira Suárez fue fotografiado frente a la vivienda de la supuesta cocinera de uno de los hermanos del clan Insfrán.

Chaparro comentó además que el Ministerio Público reasignó la causa a la Unidad Especializada de Lucha Contra el Crimen Organizado y puso a cargo al fiscal Marcelo Pecci.