Médico procesado por muerte de Nicora pide sobreseimiento definitivo

En su presentación, el defensor pide al juzgado que considere la opinión en mayoría de los médicos que integraron la junta médica y que concluyó que el tratamiento suministrado a Nicora durante su internación en la Clínica La Veró fue acorde al protocolo establecido y que las patologías del paciente favorecieron la complicación de su cuadro de salud.

Integraron la junta médica los Dres. María Benítez Cáceres y Pedro Marecos por la Fiscalía; la Dra. María Clara Antúnez por la querella y los Dres. Alder Mendoza e Isidoro Insfrán, por la defensa.

La Dra. Antúnez fue disidente, pues en un informe presentado en forma independiente, detalló las falencias que detectó en la asistencia al exparlamentario y que, a su criterio, fueron determinantes para el agravamiento de la enfermedad que le costó la vida.

“Finalmente concluye esta prueba pericial que no hubo ningún acto u omisión en el actuar médico, el fallecimiento se produjo por complicaciones propias de la evolución impredecible y fatal de esta nueva enfermedad, hasta la fecha no existe en la literatura médica mundial ningún tratamiento que pueda garantizar el éxito, la medicina asistencial no asegura resultados”, explicó Gorostiaga.

Audiencia preliminar en caso Nicora, pendiente

Esta causa, a cargo de la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, está pendiente la realización de la audiencia preliminar donde la magistrada resolverá si Espínola Caballero será o no jugado en un juicio oral y público.

La viuda de Nicora, la camarista Sonia Deleón, representada por el abogado Nelson López Ruiz, también presentó acusación y pedido de juicio oral y público.

En su presentación, relata que en la noche del 19 de agosto del año pasado Nicora ingresó a la Clínica La Veró, ubicada en Herrera 933 casi Estados Unidos, con fiebre alta y otros síntomas de covid-19.

Revela que por indicación del mismo Espínola, el paciente quedó internado y recibió tratamientos alternativos indicados por el galeno, quien pese a la insistencia de la esposa de Nicora, se negó a realizar prueba del covid, pues la consideró innecesaria. Ante el agravamiento del estado de salud de Nicora, su esposa providenció su traslado al sanatorio La Costa, donde ingresó el 22 del mismo mes y falleció horas después.

Desestimación en otro caso

Por otro lado, el letrado informó que el fiscal Giovanni Grisetti solicitó la desestimación de la denuncia contra el Dr. Aurelio Espínola por homicidio culposo y omisión de auxilio, presentada por familiares de Eduardo Bernardino Arza, quien falleció de covid-19 el 5 de mayo del 2021 en la Clínica La Veró, donde estuvo internado desde el 29 de abril del mismo año.

Posteriormente, familiares del fallecido presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por una supuesta negligencia médica del referido profesional en la atención brindada al mencionado paciente.

El fiscal Grisetti explica que Arza había ingresado a la Clínica derivado desde Curuguaty y ya llegó en grave estado a la capital. Afirmó que a pesar de que la cínica no estaba habilitada para la internación, Espínola suministró al paciente el tratamiento acorde al protocolo vigente.

“Así también, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con respecto al pedido de informe acerca de la disponibilidad de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto a nivel país en fecha 29 de abril a 5 de mayo de 2021, informa que la ocupación de camas en sector público en Unidades de Terapia Intensiva Adulto fue del 100%, fecha esta última en que se produjo el fallecimiento del señor Eduardo Bernardino Arza”, agrega el fiscal Grisetti, al destacar otro punto considerado para solicitar la desestimación de la denuncia.