Informe médico complica situación de propietario de la Clínica La Veró

Inobservancia de los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud, inexistencia de estudios necesarios para confirmar o descartar covid-19 y tratamiento y terapias inadecuadas, fueron algunas de las irregularidades advertidas por la Dra. Clara María Antúnez Ramírez en la atención a Fernando Nicora, quien falleció de covid-19 el 22 de agosto de 2020, luego de estar internado en La Veró.

La profesional, máster en medicina legal y ciencias forenses, afirma además que es un “error inexcusable” el haber internado al paciente en la Clínica La Veró, a sabiendas de que la misma únicamente estaba habilitada para consultas ambulatorias.

“El tratamiento brindado al paciente Fernando Nicora no se ajusta los protocolos nacionales e internacionales en el tratamiento para el SARS-CoV-2 COVID-19 y mucho menos la terapia utilizada, la medicina alternativa”, afirmó la doctora.

Ante la consulta sobre si el tratamiento suministrado se adecuó a Lex artis médica, respondió lo siguiente: “El médico tratante no se ajustó a la Lex artis médica, omitió los protocolos guías referentes a la neumonía de la comunidad, así como los protocolos guía de pacientes con covid-19, aun siendo un paciente grave se debe valorar la chance de vida”.

El informe radicado ante el Ministerio Público -cuya conclusión transcribimos en la infografía que acompaña este material- complica la situación del dueño de la Clínica La Veró, el médico Aurelio Espínola Caballero, procesado por homicidio culposo.

“Era un paciente de alto riesgo por las comorbilidades y el cuadro respiratorio grave que presentaba y no debería ser tratado en esa Clínica, donde se ofrece un tipo de terapia llamada ozonoterapia y no aceptada por las ciencias médicas y menos en los procesos infecciosos; está de más decir que la misma no estaba habilitada para internar pacientes, está habilitada solo para consultas ambulatorias (fs. 304 al 310) por ello el médico tratante, con este paciente con criterios de gravedad, debería será trasladado al Centro de Referencia Nacional Ineram para su atención clínica, toma de muestra y hospitalización en aislamiento, así como lo determinó el MSP y BS inobservó el deber de cumplir con lo reglamentado médico”.

Ahora, la Fiscalía espera el reporte de los demás galenos.