Buscan eliminar vía ley el impuesto selectivo a los combustibles

El senador Buzarquis, presentó la propuesta legislativa “Que reforma el tratamiento impositivo, precios de transferencia y sistematización operacional del rubro importación, blending (mezcla) y ventas de combustibles derivados del petróleo y su impacto impositivo” al presidente del congreso, Óscar Salomón.

Dicha normativa pretende la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que paga el sector de los combustibles y replantear este tributo para artículos de secundarios, por ejemplo: joyas, vehículos de alta gama, bebidas azucaradas, comidas rápidas.

El legislador expresó que con la suba del combustible se aproxima una masiva inflación en los productos de la canasta básica, lo que afectaría la calidad de vida de las personas, y que por ello presentó la propuesta hace referencia a eliminar la presión tributaria al usuario.

Manifestó que existen empresas que evaden los impuestos y que, a consecuencia de esto, la ciudadanía debe pagar montos elevados en artículos de primera necesidad. “Es injusto que una gran clase media y los más humildes terminen sosteniendo la estructura económica cimentada sobre la energía que es en este caso el combustible”, indicó.

Por su parte, el economista Stan Canova mencionó que el impuesto selectivo al consumo (ISC) del combustible tiene gran incidencia en el precio final que paga el usuario, por ese motivo es importante la colaboración del sector privado en este proceso de transparencia tributaria.

A su turno, la contadora Alba Talavera, indicó que la solución es aplicar impuestos más altos a los productos que no son parte del consumo básico y dijo que todo el sector trabajador sufre las secuelas de la falta de gestión del Estado.

El economista y ex ministro de Hacienda, César Barreto, consideró de irresponsable este proyecto de ley, porque “va provocar un agujero de US$ 400 millones en las finanzas públicas”. Justamente, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) está recaudando por este tributo a las distribuidoras casi G. 2,6 billones al año (unos US$ 376 millones).

El ISC es una tasa porcentual que se aplica sobre el precio de venta al consumidor.

Impacto del ISC en el precio

Actualmente, entre el 6% y el 38% del precio que paga el consumidor por combustible va al fisco, a través del ISC que se cobra en Aduanas. El impuesto del gasoil común es el que más se redujo desde febrero último, con una tasa efectiva de 6,2% sobre el precio actual de 7.050 guaraníes por litro (G. 437 del precio corresponde al tributo). En el caso del gasoil premium, de 8.890 guaraníes que cuesta el litro, G. 1.600 se los lleva el Estado (18%). La nafta de 93 octanos está gravada con una tasa del 13% sobre el precio final, lo que significa que el consumidor está pagando al fisco G. 1.000 por cada litro.