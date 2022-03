Carapeguá: Cierran ruta en protesta por la suba de precio de combustible

Un grupo de jóvenes trabajadores, macateros, vendedores ambulantes se autoconvocaron esta noche y con el lema “Cerramos el Puente Caañabé, estamos contra la suba del combustible”. Realizaron el bloqueo de la ruta por más de media hora, lo que ocasionó una gran fila de vehículos en ambos sentidos de la ruta.

Los automovilistas supieron esperar y entendieron el reclamo, que afecta no solo a los grandes transportistas, sino también a los automovilistas, motociclistas, que deben desplazarse para llegar a sus lugares de trabajo.

Enrique Elizeche, un vendedor de chipa del distrito de Paraguarí, venía de realizar la venta de su producto en las comunidades de Acahay, Ybycuí, Mbuyapey, pero se encontró con el cierre de ruta, y pese a la pertinaz llovizna que se registraba en el momento de la manifestación, el trabajador entendió que la única forma que se le escuche a los ciudadanos es cerrando ruta o realizando alguna manifestación.

Explicó que acostumbra realizar su recorrido con G. 25.000 y que ahora supera los G. 50.000 y eso le saca la posibilidad de llevar algunas mercaderías más, e incluso repercute en su comisión porque se vende poco, gasta más y genera menos ingreso en su familia.

Por su parte, Nelson Medina dijo que en Carapeguá unos 15.000 macateros realizan viajes todos los fines de semana, algunos en moto otros en camionetas, para vender los artículos artesanales, que como no es de un producto de primera necesidad se debe recorrer mucho y con la suba del combustible ya es insostenible.

La suba de combustible y la preocupación de que todo va subiendo y las autoridades nacionales no reaccionan, son situaciones que no sufren los parlamentarios, porque ellos tienen cupo de combustible de G. 5.500.000, porqué no cortan ese privilegio y o que se le de también a cada paraguayo.

Instó a la ciudadanía a que se sume y que reclame a las autoridades “ya no nos callemos más, ya no estamos en dictadura, aprovechemos la democracia, nosotros tenemos el derecho de hacer este tipo de movilización, se puede hacer marcha, huelga, y se hace a esta hora porque lastimosamente los que trabajan son los que deben salir a reclamar”.

Los jóvenes invitan nuevamente mañana a participar de esta protesta y de esa manera hacer sentir al gobierno nacional que el pueblo paraguayo se está cansando de esta situación. “Uno trabaja para sobrevivir, pero en esa situación ya no puede el pueblo”, dijo también el concejal liberal, Rubén Galeano, quien participó de la movilización.

Sostuvo que él es también vendedor recorre diferentes puntos del país y de alguna manera le afecta la suba del combustible y considera que la única forma que se escuche la voz del pueblo es tomando algunas medidas de protesta.