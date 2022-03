Hoy se recuerda el Día Mundial del Glaucoma, el ladrón silencioso de la visión

La Dra. Ana Barrios, Oftalmóloga cirujana especialista en glaucoma explica: El glaucoma es una enfermedad ocular crónica y por lo general asintomática (no produce dolor de cabeza, no arde ni pica, no causa ojo rojo ni tampoco produce dolor ocular). Por éste motivo es conocido como “el ladrón silencioso de la visión” ya que al no tener síntomas, muchas veces es detectado tardíamente, cuando gran parte del campo visual de visión ha sido afectado.

La oftalmóloga señala que sin tratamiento, el glaucoma produce una pérdida irreversible y total de la visión. Es decir, termina en ceguera.

Aunque puede afectar a las personas a cualquier edad, es más frecuente a partir de los 50 a 60 años.

El glaucoma no se puede prevenir, pero existen factores de riesgo como son:

Edad: a medida que las personas envejecen, aumenta el riesgo de glaucoma.

Raza: los afroamericanos tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de tener glaucoma que los blancos.

Historia familiar : si uno de los padres tiene glaucoma, sus hijos tienen un 20% de probabilidades de tener glaucoma. Si un hermano tiene glaucoma, los hermanos y hermanas tienen un 50% de probabilidades de tener glaucoma.

Diabetes: las personas con diabetes tienen un riesgo 3 veces mayor de tener glaucoma que las personas sin diabetes.

Uso de corticosteroides: las personas que usan corticosteroides tienen un mayor riesgo de tener glaucoma.

Hipertensión ocular: Este es el principal factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma.

¿Qué es la presión ocular y porque aumenta?

La doctora explica que dentro del ojo tenemos un líquido (humor acuoso) que en condiciones normales se renueva cada 90 minutos y es además responsable de la forma del ojo. Una de sus funciones es nutrir a las estructuras del ojo que no tienen vasos sanguíneos, pero su función más importante es conservar la presión intraocular.

Para que la presión ocular se mantenga dentro de la normalidad, debe existir un equilibrio entre la producción y la eliminación de éste líquido. Cuando existe una resistencia a la salida del humor acuoso, es decir, existe menor eliminación, una mayor cantidad de líquido se acumula dentro del ojo, ocasionando un aumento de la presión intraocular.

“Este líquido a su vez ejerce una presión sobre las fibras del nervio óptico, produciendo la muerte de las mismas, ocasionando una pérdida del campo visual de manera irreversible”, dice.

¿Cómo puede ser detectada la enfermedad?

Barrios menciona que por ser una enfermedad asintomática en su forma más frecuente, la única manera de detectarla de manera temprana es en la consulta oftalmológica de rutina, donde el oftalmólogo podrá evaluar con detenimiento si están presentes los signos de ésta enfermedad.

¿Existe cura para el glaucoma?

La oftalmóloga y especialista en glaucoma afirmó de que no existe cura para esta enfermedad, y si el nervio óptico está dañado, no se puede reparar. Sin embargo, los efectos y la progresión del glaucoma pueden controlarse reduciendo la presión dentro del ojo.

Esto puede lograrse de 3 maneras:

Tratamiento medicamentoso: Se utilizan colirios que disminuyen la producción de humor acuoso o que aumenten el drenaje del mismo. También puede utilizarse una combinación de ambos. El tratamiento con colirios es de por vida.

Tratamiento láser: es un tratamiento ambulatorio. El láser es utilizado para aumentar el drenaje del humor acuoso, disminuyendo así la presión intraocular.

Cirugía: en nuestro país, el tratamiento quirúrgico se indica cuando con el tratamiento medicamentoso o láser no conseguimos bajar la presión intraocular a valores seguros para evitar el avance de la enfermedad o para casos avanzados en los que la presión ocular ideal debe ser muy baja para que el glaucoma no progrese.

En otros países, existen dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos que pueden ser utilizados en glaucomas leves a moderados, como primera opción de tratamiento.

Recomendaciones ante la posibilidad de glaucoma