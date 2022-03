“No podemos evitar” un nuevo reajuste del precio de los combustibles

El representante del emblema Shell, Luis Ortega, indicó esta mañana a ABC Cardinal que, pese a las reducciones del precio del crudo a nivel internacional, los costos de compra siguen siendo superiores a los registrados durante el último incremento, por lo que se aplicaría un nuevo reajuste en Paraguay.

Precisó que cuando se aplicó el último reajuste adquirieron el barril de gasoil -ya derivado del petróleo crudo, cuyo costo amaneció hoy en US$ 103 aproximadamente en el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos- a US$ 280, mientras que el precio actual ronda los US$ 340.

En ese sentido, refirió que solamente se logrará mantener el precio final de los combustibles en nuestro país en caso de que el costo internacional del barril se reduzca hasta US$ 290. “Podemos enojarnos, despotricar contra Petropar, el Gobierno, los sectores privados, las distribuidoras, pero no podemos evitar (la nueva suba)”, sostuvo.

A precio nuevo

Fue consultado si el aumento no podría aplicarse recién cuando el sector privado adquiera un nuevo lote de combustible con los valores actuales. Señaló que ya no cuentan con disponibilidad en cuanto al último stock comprado.

Así también, explicó que el sector privado adquiere combustible mediante compromisos asumidos de forma anual, cuyos precios son fijados previamente. “Nosotros ya tenemos productos cerrados hace 10 días a precio nuevo”, agregó.

En otro momento, Ortega comentó que se postergó el aumento que estaba previsto para el fin de semana pasado debido a que el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, solicitó al sector privado suspender la suba hasta este miércoles a fin de convocar a una reunión en estos días para intentar mantener los precios.

Refirió, asimismo, que para este lunes estaba fijada la reunión con el Gobierno, pero agregó que finalmente el encuentro fue suspendido por el MIC y no se dio una nueva fecha de convocatoria. Autoridades del Ejecutivo y asesores se encuentran en cumbre con el presidente Mario Abdo Benítez en el Palacio de López para tratar un plan de mitigación de la suba de precios de los carburantes.

Subvención del Gobierno

Por otra parte, el representante del emblema privado manifestó que “la única alternativa” a las constantes subas de los precios es una subvención, que costaría al Estado alrededor de US$ 15 millones al mes y que sería similar a la que aplican países de la región. “La única alternativa es una subvención y eso viene de parte del Gobierno. El Gobierno tiene que ver si está en condiciones de esa medida económica”, expresó.

Acotó que desde el Gobierno ya se planteó un proyecto denominado “Fondo de estabilización”, cuyos recursos saldrían del Ministerio de Hacienda. “Este fondo es fácil de controlar. Cada litro que metemos dentro del mercado entra por Aduanas. El Gobierno tiene que estar dispuesto. Esto va a tener un costo elevado”, remarcó.

Afirmó además que “ya no compensa” reducir al mínimo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los carburantes, que viene aplicando el Ejecutivo para mitigar los reajustes de los precios ante la incertidumbre en el mercado internacional por la guerra entre Ucrania y Rusia.

Hoy, lunes, en diferentes puntos del país se registran manifestaciones ciudadanas, de camioneros y otros gremios contra la inminente nueva suba de los costos de los combustibles.