Hoy se confirma si caso de Óscar “Ñoño” Núñez va o no a juicio oral

Esta audiencia se realiza ante el juez penal de la ciudad, Christian González, teniendo en cuenta que es la cuarta jornada de audiencia y se sabrá si la causa se eleva o no a juicio, como pide el fiscal Luis Said.

Frente al Palacio de Justicia de Villa Hayes, integrantes de la organización Somos Anticorrupción de Villa Hayes se autoconvocaron para esperar la decisión del juez.

Lea más: Luego de 33 suspensiones se inició preliminar de Óscar “Ñoño” Núñez

La audiencia preliminar fue suspendida en 33 ocasiones anteriormente, por lo que los miembros de la organización continúan en “vigilia”, en busca de un castigo para el exgobernador.

“Es una vigilia bastante larga. Presidente Hayes merece tener la justicia esperada. La ciudadanos estamos indignados por este robo que hicieron los hermanos Núñez, pero en este caso estamos hablando de Óscar Núñez, exgobernador de Presidente Hayes”, manifestó Asunción Peralta, de Somos Anticorrupción.

“Tenemos esperanza en el juez Christian González y esperamos que tenga mano firme y dé el veredicto que estamos esperando a nivel Villa Hayes y, por qué no, a nivel país, porque el robo que cometió es de dinero del patrimonio del Estado. Son G. 55 mil millones que tenían que ser destinados para muchos beneficios de Villa Hayes”.

Lamentó que la ciudadanía en general no se adhiera a la protesta. “Estamos minados de gente apática. Pareciera que los Núñez son los dioses aquí en Villa Hayes, pero nosotros, los ciudadanos indignados, no vamos dar marcha atrás, no vamos a claudicar, vamos a seguir hasta el final. Es hora de que Óscar Núñez se someta a la Justicia”, afirmó.

Lea más: Nueva recusación suspende por 32ª vez preliminar de Óscar “Ñoño” Núñez

A su vez, la docente Mirtha Gauto señaló: “Es gravísimo lo que hicieron los Núñez. Tocaron dinero de la educación, tocaron dinero de la merienda escolar de nuestros niños que se van sin desayunar y sin almorzar a la escuela. Eso es gravísimo e imperdonable. Por eso le pido al juez que le de una sanción”.

Además de Núñez, también están involucrados en esta causa el actual gobernador Rubén Roussillón y su esposa Nancy de Roussillón.