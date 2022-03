Urgen cambios en sistema de gobernanza del Incoop

El modelo de gobernanza del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ha sido desde siempre blanco de críticas, por dudas en la objetividad que puede tener esta institución siendo juez y parte a la vez. Esto teniendo en cuenta que sus directores representan o responden a los diferentes grupos de cooperativas (de Ahorro, Producción, Multiactivas) los cuales son electos en una asamblea nacional.

Fondo de garantía estacando

Debido a la falta de confianza a este sistema de gobernanza de las entidades solidarias es que proyectos legislativos de gran necesidad para el sector cooperativo y principalmente para los socios, no logran avanzar. Uno de estos proyectos estancados por años es el de una Ley de Garantía de los Depósitos que proteja los ahorros de los más de un millón de cooperativistas que hay en todo el país. Son alrededor de US$ 2.000 millones de ahorros de cooperativistas que no cuentan con protección.

El proyecto de Ley para creación del Fondo de Garantía de Depósitos de las cooperativas nunca pasó del Equipo Económico. El plan fue “cajoneado” debido justamente a diferencias en los articulados que se refieren a la administración de los fondos.

Si bien siempre fue cuestionado este sistema de gobernanza del Incoop, tampoco se avanzó en la modificación de la Ley 2151/03, carta orgánica de la institución para revertir esta situación.

Lea más: Reflotaran proyecto de garantía para depósitos del sector cooperativo

Desde el Ministerio de Hacienda habían manifestado que si no hay un sistema de gobernanza fuerte que asegure el buen funcionamiento de la institución, no valdrá la pena avanzar con el plan. El proyecto del Fondo de Garantía prevé que la administración de estos fondos esté en manos de un equipo tripartito compuesto por el Incoop, el Viceministerio de Economía y un miembro del directorio del Banco Central. Por el momento, el equipo económico no avanzó en el estudio del proyecto.

Pedro Loblein, actual titular del órgano regulador obtuvo el visto bueno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para ocupar la titularidad Incoop para el periodo (2020-2024), en reemplazo de Félix Jiménez y el consejo directivo, está conformado por representante de las confederaciones, Jorge Cruz Roa; el representante de las cooperativas de ahorro y crédito, Nilton Maidana; y el de los demás tipos de entidades cooperativas, Carlos Núñez, así como el de las cooperativas de producción, Eugenio Scholer.

Lea más: Hacienda pide fortalecer el Incoop para dar curso a garantía de ahorros

Acción tardía

Al menos tres grandes cooperativas siguen siendo fiscalizadas por el Incoop (Ypacaraí Ltda, Medalla Milagrosa y San Cristóbal) ante denuncias por supuestos hechos de corrupción, mal manejo administrativo e incluso de lavado de dinero; sin embargo no informan sobre la investigación. Incluso las acciones del órgano regulador se dieron tras intervenciones de la justicia y no por un control preventivo propio del ente regulador.

Lea más: Incoop no informa sobre fiscalización de cooperativas