Préstamo para subsidiar combustible es “inoportuno” porque el petróleo está bajando, dice senadora

La senadora Esperanza Martínez manifestó esta mañana que no considera oportuno el proyecto de la creación del “fondo de estabilización del precio del combustible”. Resaltó sobre todo que desde hace 10 días está bajando el precio del barril de petróleo y también cuestionó que se plantee un préstamo de un organismo internacional y no del Banco Central. “Estamos en año electoral. US$ 100 millones no le vienen mal a nadie”, manifestó.