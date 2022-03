Senadora califica de “imprudente” la derogación de ley del uso de tapabocas

La senadora y exministra de Salud Esperanza Martínez indicó primeramente que el uso de tapabocas no debe ser analizado desde el punto de vista de una ley, sino bajo la perspectiva sanitaria del Ministerio de Salud. Recordó que dicha cartera debe definir las políticas mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

“Salud es el que debe dar las indicaciones de acuerdo a la transmisión comunitaria, la cantidad de muertos y más”, agregó la parlamentaria en contacto con ABC Cardinal. Recalcó que es una “decisión sanitaria y epidemiológica, no una cuestión parlamentaria”.

Sobre su opinión particular como exministra, dijo que todavía no le parece prudente derogar la ley. “Yo, por lo menos, no voy a acompañar; voy a plantear que se vuelva a tocar desde el Ejecutivo, que haga el Ministerio una propuesta... y vamos a responder a una propuesta del Ministerio de Salud”, sentenció Martínez.

Fue el diputado Jorge Brítez quien presentó el proyecto que deroga la Ley N° 6.699/2020 “que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del COVID-19 o coronavirus”. La iniciativa fue aprobada el 9 de marzo en la Cámara de Diputados y ahora debe ser tratada en Senadores.

