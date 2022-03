Tras denuncia, exhumarán restos de joven que murió atropellada

El procedimiento se hará este lunes a las 13:30 en el Cementerio del Este, donde fue enterrada la joven fallecida el pasado 14 de febrero sin antes habérsele notificado a sus familiares, de acuerdo a la denuncia que fue publicada ayer, sábado, por una allegada a la familia Maciel.

La exhumación se hará para el reconocimiento formal de la identidad de Karen Maciel y el traslado a otro cementerio, en un panteón familiar, como es el deseo de sus parientes. La información fue adelantada por Blanca Lila Maciel, madre de la víctima, en conversación con ABC TV.

La madre relató que solo se enteraron que Karen Maciel, que desapareció el 9 de febrero pasado, había fallecido cuando el 11 de marzo pasado otra de sus hijas hizo una denuncia ante la Policía.

Allí se informaron de que el deceso se produjo el 14 de febrero que la Policía no la registró como fallecida y que además la fiscala que intervino, Zulma Benítez, ordenó que se la entierre en una fosa común, sin dar notificación a sus familiares.

Desde Buenos Aires

“Yo vine de Buenos Aires (…) le pedimos a la fiscala que nos dé la copia del expediente y le pedimos las fotos de Criminalística, porque ¿Cómo íbamos a saber si era ella o no era ella la que estaba enterrada? (…) me doy cuenta que en la tercera hoja figura sus documentos. (La fiscala) también me dijo que no hay testigos presenciales y que por eso no hubo detenidos”, relató la señora Blanca Lila.

Lea más: “No podíamos hacer nada si ya estaba muerta”, dijo fiscala que no avisó a familiares de joven arrollada

La madre de la víctima añadió que fueron ella y sus familiares los que finalmente hicieron el trabajo de la Fiscalía al verificar las cámaras del circuito cerrado de la zona sobre la Ruta Rogelio L. Benítez, en la compañía Capilla Cue de Piribebuy. En las imágenes nada vieron en una determinada franja horaria de grabaciones a la que pudieron acceder.

Niegan implicancia

En otro momento, contó que se puso en contacto con el policía Junior Barrios, hijo del supuesto autor del hecho, Lucio Javier Barrios Martínez; y que este le respondió que no había testigos del caso.

Karen Adriana Maciel vivía en Buenos Aires y regresó a Paraguay hace poco en búsqueda de más y mejores oportunidades laborales, dijo la madre, a quien dejó sus dos hijos en Argentina. “Vino a encontrar la muerte acá como un perro, realmente. Quiero que se le destituya a esta fiscala inhumana y que el señor Lucio Javier Barrios Martínez dé la cara (…) ni siquiera pedimos indemnización”, finalizó.