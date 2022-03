Pedidos de aumentos salariales son un “cóctel explosivo”, advierten

Economistas, exministros de Hacienda y otros expertos consultados por nuestro diario sobre los pedidos de incrementos salariales que ya empiezan a surgir desde la función pública, opinaron que no es el momento oportuno para realizar ningún reajuste, por lo que instaron a las autoridades a ser prudentes con el manejo del gasto, ya que la economía está al borde del colapso.

Beltran Macchi, titular de la Asociación de Bancos del Paraguay, y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), advirtió que estamos con un cóctel explosivo en la economía actualmente y que de incrementarse el gasto en este sentido será un gran golpe a las finanzas públicas, que ya están deterioradas.

Pedidos en año electoral

En pleno año electoral, los pedidos de incremento salarial de funcionarios públicos no se hacen esperar. Los primeros reclamos justamente vienen de sindicatos del Ministerio de Hacienda, que piden un aumento de nada más y nada menos que del 38%, y no se descarta que otros grupos se vayan sumando a estos reclamos. Añadió que el salario público no debe subir un centavo, y que al contrario, es hora de reducir la cantidad de funcionarios, consolidando ministerios e incorporando procesos más ágiles.

Beltrán argumentó que no están dadas las condiciones para reajustes salariales debido a que hay una caída en la actividad económica, además tenemos un déficit fiscal creciente este año de vuelta, una deuda externa al tope; sin espacio para seguir financiando obras con deuda y mucho menos subsidios y gastos corrientes. A todo esto también estamos sufriendo los efectos de la inflación, producto de las restricciones de la Pandemia, y ahora la guerra comercial y la real que impacta tremendamente en la logística y en especial en los costos de transporte.

Piden prudencia y sensatez

Por su parte, el economista y exministro de Hacienda César Barreto instó a los líderes políticos y autoridades a ser prudentes. “Les pedimos prudencia y sensatez y no mezclar lo político-electoral con el funcionamiento de la economía del país” afirmó.

Expresó además que necesitamos mantener una economía ordenada para que, cualquiera sea el próximo gobierno, la economía pueda atraer inversiones, seguir creciendo y creando oportunidades laborales para la gente, en un entorno internacional y regional muy difícil y con viento en contra.

Barreto indicó que el reajuste del 38% que solicitan los funcionarios de Hacienda es absolutamente inviable e injustificado. “No existe margen fiscal para tamaño reajuste”, ratificó.

Advirtió además que las finanzas públicas van a terminar con un déficit cercano al 4% del PIB este año, con la decisión que ya tomaron los políticos sobre el subsidio a los combustibles y la caída de ingresos tributarios por efecto de la recesión. “Esto implica ya un alto déficit para el 2023 también”, afirmó.

Ley de servicio civil

Según el economista, lo razonable sería avanzar en la aprobación de una nueva ley del servicio civil que incorpore mecanismos de progresión salarial por desempeño, méritos, capacidades e inflación para premiar a los buenos funcionarios correctamente pero no a aquellos que no aportan suficientemente en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Dijo también que en general, los salarios promedios del sector público son muy superiores al sector privado y todos ganan más que el salario mínimo.

No es el momento

Para el analista Amílcar Ferreira, en este contexto de crisis mundial que estamos pasando, hablar de aumento salarial es inoportuno. El experto se refirió también al elevado déficit fiscal y la crisis económica generada tanto por la sequía con fuerte impacto en la producción agrícola, como el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania que disparó el precio del petróleo con consecuentes presiones inflacionarias, entre otras situaciones que golpean al país. “Así que en este contexto, hablar de reclamos salariales del sector público es extremadamente inapropiado, creo que no corresponde”, afirmó.

Nos esperan meses muy duros

El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira advirtió que se esperan meses muy duros en adelante y que la inflación alta podría acentuarse sobre todo en la primera parte del año.

Acotó que le espera al Gobierno meses de mucha presión por los pedidos de aumentos que van a empezar a desfilar y no será tarea fácil. Estamos en una situación económica y fiscal muy complicada, estamos saliendo recién de la pandemia, con una cuenta pública bastante deteriorada, que va a generar caída en las recaudaciones y el impacto en las finanzas públicas será mayor a lo estimado.

Reglas para el ajuste del sueldo mínimo son claras, sostienen

En otro orden, expertos opinaron sobre un pedido de las centrales de trabajadores de incrementar el salario mínimo (SM) legal a un 35%. Los mismos coincidieron en señalar que las reglas están claras en nuestro país en cuanto al ajuste del salario mínimo el cual se basa en el índice de la inflación.

El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira expresó que el ajuste del SM es casi un hecho que se confirme hacia mitad de año, considerando la pérdida del poder adquisitivo por la alta inflación y estima que estaría cercano al 10%, pero lejos del 35% que piden las centrales obreras. “Este pedido no tiene justificación” expresó Ferreira.

Por su parte, Ernesto Figueredo titular de la Cámara de Comercios y Servicios del Paraguay (CNCSP) indicó que aún estamos en momentos de mucha incertidumbre, y además que el sector privado aún no recupera los puestos de trabajos perdidos por el efecto de la pandemia. “La Conacom deberá ser muy prudente en el análisis de aumentos conforme la inflación y no generar mayor exclusión e informalidad”, advirtió. La Central de Trabajadores reclama un aumento del 35% del SM y convoca a una huelga general para el 2 de mayo próximo. El último ajuste fue del 4,4%, en julio del año pasado y actualmente el valor es de G. 2.289.324.