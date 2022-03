Petropar bajó sus precios, pero se olvidó de proveer combustible a sus servicentros

El titular de Petropar, Denis Lichi, informó esta mañana a ABC que la falta de diésel tipo III y la nafta de 93 octanos en los servicentros de la petrolera se debe a que no proveyeron de carburantes a sus estaciones durante el fin de semana. Llamativamente, los administradores de la estatal no previeron el abastecimiento de los carburantes tras el anuncio de una importante disminución de precios.

“Esto ocurre solamente porque este descuento cayó un lunes y nosotros los sábados y domingos no hacemos la reposición. Pero eso ya no volverá a ocurrir más, porque si Dios permite, vamos a prever toda esa parte y el próximo lunes ya no vamos a quedar desabastecidos”, expresó Lichi.

La ciudadanía también volvió a cuestionar esta mañana que varios servicentros de Petropar no han reajustado sus precios, como se anunció, por lo que desde la estatal nuevamente se están enviando fiscalizadores para verificar las denuncias, según informaron desde la Dirección de Comunicaciones de la empresa pública.

En el país hay 228 estaciones de servicios del emblema Petropar y en todos deben disminuir los precios, según la promesa. Asimismo, desde la petrolera estatal, pidieron denunciar la no aplicación de las reducciones en las redes oficiales, para realizar las revisiones correspondientes.

Estado subsidia la disminución de precios de la estatal

Para que Petropar pueda bajar los precios de dos tipos de carburantes (G. 1.000 gasoil común y G. 800 la gasolina de 93 octanos en total, ya que se suma la baja anterior) dejará de transferir G. 12.000 millones mensuales al Tesoro en concepto de aporte intergubernamental y, además, recibirá recursos genuinos de Hacienda, en caso de ser necesario, para subsidiar los valores de sus carburantes, pues venderá los productos por debajo de sus costos.

Los economistas advierten que la disminución de precios que la petrolera pública desde la fecha costará al fisco mucho más que el aporte intergubernamental, pues Estado destinará más recursos públicos para subsidiar los precios de los carburantes.

Mientras Hacienda analiza qué recursos usará para subsidiar los precios de Petropar, el emblema utilizará sus propios fondos disponibles, unos US$ 90 millones, para cubrir la venta de sus productos por debajo de los precios, pero el fisco le irá devolviendo estas inversiones.