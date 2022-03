Propondrán actualizar mapa de zonas críticas por raudales en Asunción

Tras los destrozos ocasionados por la tormenta en la ciudad capital, el director de la PMT de Asunción indicó que “es difícil. No podemos saber con exactitud las consecuencias de un temporal” como el registrado a la tarde y noche”. No obstante, Jacobs reconoció que probablemente deban actualizar el mapa de puntos críticos y colocar carteles para advertir a la ciudadanía, puesto que no todas las intersecciones peligrosas están señalizadas.

“Son conocidos los raudales en Asunción y tendríamos que señalizar eso. Hay puntos críticos en Gral. Santos y Fernando de la Mora, también hay un trecho sobre Madame Lynch que es la que conecta con Alejo Silva. Hay puntos donde normalmente con este tipo de temporal tenemos este desenlace de anoche; creo que es histórico en Asunción”, consideró.

Así también, añadió que hoy se reunirá con el intendente Óscar Rodríguez para hablar sobre todo lo ocurrido ayer. “Hoy voy a plantear con firmeza el tema de los carteles, porque vi que en algunos lugares están bien señalizados, como en la zona del BCP, por ejemplo, dice: ‘En caso de lluvia’ y te marca por dónde desviar”, consideró.

Finalmente, recalcó que ese mismo tipo de carteles pueden ser colocados, de manera a paliar los problemas generados a raíz de la falta de desagües pluviales en la ciudad.

