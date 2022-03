Denuncian reventa de terreno en cementerio de Ñemby

Natividad Figueredo, de la ciudad de J. Augusto Saldívar, denunció la venta de un terreno del cementerio de la compañía Caaguazú en donde fueron inhumados los restos de su madre, en 2001, por parte de la municipalidad y la construcción irregular de dos depósitos en el lugar.

La mujer comentó que fue retirada la cruz de su madre para la construcción de nuevos depósitos y aseguró no saber qué pasó con los restos de su mamá: si fueron retirados o no del lugar, o bien, si la construcción se hizo sobre su tumba.

Relató que el 14 de marzo pasado se fue a la municipalidad para abonar el impuesto correspondiente y le exigieron un plano del lugar en donde se encontraba el terreno, pero cuando se dirigió al cementerio se encontró con la sorpresa de que estaban construyendo sobre la tumba de su madre.

“En la municipalidad me pidieron un croquis de la tumba de mi madre para poder pagar y cuando fui al cementerio me encuentro con la sorpresa de que estaban construyendo nuevos depósitos en el lugar y logré parar, pero tiraron la cruz y no sé si sacaron los restos de mi madre del sitio”, relató Figueredo.

Dijo que recién en el 2018 logró pagar en su totalidad por el terreno y que la semana pasada llegó a la municipalidad para regularizar el pago del impuesto, pero no le quisieron cobrar porque el terreno ya había sido vendido a otra persona; es decir, le despojaron el predio por una deuda de G. 140 mil.

“Me dijeron que tenía una deuda de G. 140 mil, pero me ofrecieron otro terreno para solucionar el problema, pero no me explicaron qué hicieron con los restos de mi madre y ya hice la denuncia en la fiscalía y quiero que me devuelvan el terreno donde está mi mamá”, expresó.

Sin embargo, el intendente Tomás Olmedo (ANR), indicó que el lugar estaba abandonado y que no se tenía registro de pago alguno en la municipalidad, por lo que se procedió a la limpieza y posterior venta del cuestionado terreno.

“Me informan que el predio estaba abandonado y que existe una ordenanza, la 29/2007, en donde expresa que si en el periodo de tres años no se realiza pago alguno, tanto de usufructo como limpieza, se procederá a la notificación, y si en 30 días no se tiene respuesta, la municipalidad recupera el terreno”, expresó Olmedo.

El jefe comunal expresó que se encuentra en Brasil y prometió que a su regreso ordenará una investigación profunda del caso y que si existe negligencia tomará medidas drásticas. Asimismo, reconoció que el tema cementerio es todo un caos.