Gasolineros ya hablan de despidos masivos por inequidad en ventas

Guggiari dijo a ABC TV este martes que, como existen 2.250 estaciones de servicio del sector privado en el país y cada una de ellas tiene entre 12 y 14 funcionarios, serían unas 27.000 las personas que trabajan directamente en el sector.

El empresario añadió que, como las ventas se redujeron de manera considerable desde ayer, no saben por cuánto tiempo más podrán sostener la estructura de costos de los servicentros. En consecuencia, insinuó que si la diferencia entre el sector privado y Petropar continúa, habrá despidos. “No sabemos si cuánto tiempo vamos a aguantar. Si 15 días, 20 días, un mes...”, añadió.

Pidieron llevar impuestos a cero

“Cuando se veía venir esto lo primero que pasó fue decirle al Gobierno sáquenle todos los impuestos a los combustibles, pero todos, no una reducción, por 90 días, para ver cómo se minimizaba el aumento. Hubo resistencia del Equipo Económico”, recordó Guggiari hoy. El Gobierno respondió que no podía prescindir de una recaudación de unos US$ 30 millones.

Si es que se decide remover los impuestos a los combustibles, podría darse una baja en ellos de entre G. 700 a G. 1.000 por cada litro, finalizó.

Stock por solo un mes y medio

Hoy, desde Petróleos Paraguayos advirtieron que el stock de combustibles -que anteriormente se calculaba para tres meses- a la fecha abastecería solo para 45 días más.

Esto se da debido al aumento de la demanda de vehículos que están concurriendo a las estaciones de servicios de Petropar. Como la ley del subsidio solo puede subvencionar hasta el 30% del costo operativo, el titular del ente, Denis Lichi, no descarta una posible suba en algunos combustibles.