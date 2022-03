Privados subieron precio de combustibles: “Demasiado nos afecta en el bolsillo”

El Ejecutivo, con el subsidio a los combustibles, beneficia solamente al emblema estatal Petropar, que cuenta con tan solo 228 estaciones de servicio a nivel país. Los emblemas privados desde hoy aplican un tercer reajuste de los precios de sus carburantes este año, aumentando en G. 1.000 las naftas por litro y en G. 1.500 el diésel.

Un equipo de ABC TV realizó un recorrido esta mañana en las estaciones de servicios del sector privado de Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) y Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa).

Lea más: Privados confirman suba de G. 1.000 y G. 1.500 de la nafta y del diésel desde hoy

La mayoría de los automovilistas lamentó la nueva suba de los precios, indicando que es un nuevo golpe económico. “Demasiado nos afecta en el bolsillo”, subrayó una automovilista, quien comentó que carga apenas los litros necesarios para poder cumplir su recorrido diario.

Otra conductora indicó que -antes de los constantes reajustes- compraba la nafta de mayor octanaje para su vehículo; sin embargo, actualmente “no sabés ya ni qué cargarle. Le cargo 97, pero vamos a ver qué le podemos cargar además”.

Un nuevo reajuste

Los emblemas privados ya pretendían subir el precio de los combustibles el pasado 12 de marzo debido a la escalada del valor del petróleo crudo -principalmente- por las restricciones aplicadas a Rusia por el conflicto armado que lleva a cabo con Ucrania. No obstante, el Ejecutivo logró sostener los costos de los carburantes tras negociaciones en las que se anunció la creación de un fondo de estabilización que beneficiaría a los privados, que finalmente no prosperó.

Lea más: Suba de combustibles: “Van a intervenir en otros precios y vamos a terminar como Venezuela” , dijo Amarilla

El costo internacional del petróleo cerró el viernes pasado con US$ 112,60 por barril en el WTI (West Texas Intermediate) de referencia en Estados Unidos y del país, subiendo nuevamente luego de haber cotizado US$ 100 en las últimas semanas. Se estima que el crudo seguirá aumentando en su costo, por lo que no se descarta nuevos reajustes en el sector privado.

La diferencia este lunes en las estaciones privadas y los carburantes subsidiados de Petropar es de G. 2.500 por litro en el caso del gasoil tipo III -o común- y G. 1.800 en el caso de la nafta de 93 octanos.

Lea más: Suba de combustibles: todos los emblemas remarcarán precios mañana

Los combustibles denominados “podium”, ya sea diésel o la nafta de 97 octanos, ya alcanzaron casi los G. 10 mil por litro, pues actualmente se están comercializando a G. 9.990 en algunos surtidores.