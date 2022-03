INFORMACIONES RURALES

Bajó importación de maquinarias agrícolas

Según un informe de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias CADAM, al cierre del mes de febrero, se registró la importación de 325 maquinarias agrícolas, que representa un 2,4% menos respecto al mismo periodo del año 2021. Tanto tractores, cosechadoras como pulverizadoras, tuvieron variaciones negativas. Por otro lado, la importación de maquinarias viales y de construcción todavía mantiene un incremento de 1,0%, en comparación a lo registrado al cierre de febrero del año pasado.

Agrometeorólogo habla de clima normal hasta junio

El productor siempre está atento al comportamiento del clima; la última sequía golpeó fuerte a la zafra normal de soja y maíz, y las pérdidas aún se sienten. Desde ABC Rural Radio conversamos con el agrometeorólogo profesor Juan Vázquez, quien confirmó que de acuerdo a los pronósticos se esperan condiciones normales para este otoño y que las heladas podrían aparecer recién en el mes de junio. Si bien entre abril y mayo se mantendrá fresco, aún no se esperan eventos de fríos extremos.

Alianza de multinacionales

BASF y Cargill, a nivel global, están ampliando su alianza en el negocio de la nutrición animal, agregando capacidades de investigación y desarrollo y nuevos mercados a los acuerdos de distribución de enzimas para premezclas que ya tenían. Lograr cero desperdicio de nutrientes, y al combinar nuestra excelencia científica y nuestra experiencia en nutrición animal, avanzaremos más rápidamente en la industria de premezclas en torno a una mayor absorción de nutrientes a través de enzimas que promuevan el bienestar animal y la protección del medio ambiente”, señaló Adriano Marcon, Presidente de la división Nutrición Animal de Cargill.

Aumento de covid en China golpea a los envíos uruguayos

El ingeniero agrónomo Daniel de Mattos, de BPU Meat Uruguay, analizó la situación de China, en donde aumenta la preocupación por la aplicación de cuarentenas por covid-19 en algunas ciudades. “Ya se está dando una baja del entorno de 4% y 8% según el producto. Hay productos de mucho volumen, como el delantero, que bajaron US$ 1.000 la tonelada; en promedio hablamos de US$ 600 o US$ 700 de baja en términos globales”, señaló Daniel De Mattos, integrante del frigorífico BPU en diálogo con el programa Valor Agregado de Uruguay.

Hugo Kehler es presidente de la Aprole

El pasado 19 de marzo se realizó la asamblea general ordinaria de la Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras (Aprole), en la que fue nombrado presidente el ingeniero Hugo Kehler en reemplazo de la María Inés Berckemeyer, quien pidió permiso para retirarse de sus funciones. En conversación con el nuevo titular del gremio lechero, el mismo destacó que hay mucho por hacer, principalmente buscar unir más a los productores, sean pequeños, medianos o grandes de todo el país, y que la tecnología pueda llegar a todos para empezar a crecer.

Kehler cuenta con una interesante trayectoria gremial, ya que fue presidente de los jóvenes lecheros de la Aprole, además ha participado de cursos fuera del país y es considerado un tambero modelo en la zona de Raúl A. Oviedo, departamento de Caaguazú.