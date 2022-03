En zona de obras de Tres Bocas caen columnas sobre una casa

Este jueves, en el sitio de construcción de un túnel en Tres Bocas, una enorme columna del tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad cayó sobre una casa y, por un efecto dominó, echó dos columnas más.

Las columnas cayeron a causa de las excavaciones que se vienen realizando en la zona para la construcción del paso a desnivel por parte del Ministerio de Obras Públicas, a través de la empresa privada Tecnoedil, sobre la Ruta PY01.

El incidente ocurrió sobre la calle Juan Sinforiano Bogarín y la casa afectada pertenece a Panfilo Britos Pereira, quien reclama la reparación de la vivienda.

Lea más: Comerciantes exigen indemnización al MOPC por obras en Tres Bocas

El poste caído es de gran porte y por peso también arrastró dos columnas más que dañaron a otras viviendas de la zona. Los medidores eléctricos de las casas fueron dañados, según indicaron los lugareños.

Exigen pago a todos los afectados

Un total de 78 comerciantes, entre propietarios de inmuebles y arrendatarios de salones, reclaman el pago de una indemnización por lucro cesante al Ministerio de Obras Públicas, afirmando que no permitirán la construcción del túnel si no reciben el dinero reclamado.

Según comentaron los afectados, el Ministerio de Obras solo prometió pagar a los propietarios de inmuebles afectados por la obra, no así a los que arriendan locales comerciales.

“Yo tengo una peluquería en el interior de un supermercado de la zona y desde que empezó la obra la cantidad de clientela se redujo, porque ya no se puede ingresar, y ahora me comentan que no seré beneficiado con el pago de lucro cesante, porque solo se pagará a los titulares de los inmuebles, eso es injusto”, expresó Walter Giménez.

Agregó que paga por el alquiler, patente comercial y todos los impuestos requeridos, y cuestionó ser excluido de percibir un beneficio por un daño que el Gobierno está causando a los comerciantes.

“En esta obra se utiliza la plata de China Taiwán, y siete millones de dólares se dejó para indemnizar a los frentistas y comerciantes afectados, pero solo se quiere pagar a 10 de los 78, y dónde irá a parar esa plata, nos perjudican y ahora nos ignoran, pero vamos a llegar hasta la embajada para denunciar este hecho”, dijo Giménez.

La presidenta de la comisión de comerciantes afectados, María Melgarejo, comentó que se buscarán los mecanismos para que todos sean pagados.

Dijo que el viernes habrá con la directora de Bienes Inmobiliarios del Ministerio de Obras, Anatalia Aranda, para buscar una solución al problema, indicando que de lo contrario se reanudarán las medidas de protesta.