TECHO inicia sus actividades masivas con la construcción de 130 viviendas de emergencia

En el 2020, según el Boletín de Pobreza Monetaria del INE, la pobreza creció hasta casi un 26,9% y se estima que durante el 2021, subió a un alarmante 30%. Además, la pobreza en Paraguay afecta especialmente a grupos vulnerables, como niñas, niños y mujeres. La pobreza va más allá de la falta de ingresos. La pobreza es un problema de derechos humanos. Y la falta de vivienda digna es parte del problema.

Lea más: Octubre Rosa: Mujeres de TECHO construyeron viviendas de emergencia en el Bañado Sur

Aunque no existen datos actuales sobre el déficit habitacional en el país, según el censo del 2012, solo el 39,5% de las viviendas calificaron como aceptables, de acuerdo con el Global Index of Overall Quality of Housing (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 2012.)

Frente a esta situación, TECHO Paraguay iniciará sus actividades de movilización masiva de voluntariado, con su construcción de semana santa, donde planean construir 130 viviendas de emergencia durante 5 días, junto a familias viviendo en 10 asentamientos populares del departamento central, involucrando a más de 700 jóvenes voluntarios y voluntarias.

¿Cuándo inicia la actividad?

La actividad iniciará el miércoles 13 de abril y finalizará el domingo 17, y se llevará a cabo en cuatro comunidades de Luque, tres comunidades de Limpio, dos comunidades de Capiatá y una de Ypané.

Lea más: TECHO construirá la vivienda 8000 en esta Navidad

Al final de cada jornada, los voluntarios descansarán en escuelas cercanas a estas comunidades, y compartirán dinámicas de formación y reflexión sobre la problemática de la pobreza multidimensional en el Paraguay, así como también tendrán espacios de integración y recreación.

“TECHO trabaja en los asentamientos populares en situación de pobreza, en los espacios donde más se requiere estar, conociendo y reconociendo las trayectorias comunitarias. Es lo que marca la urgencia y es el lugar en donde nuestra misión nos convoca para transformar. Los asentamientos son las manifestaciones más extremas de la desigualdad.” comenta Claudia Neumann, Directora Social de la organización.

¿Dónde me inscribo?

Para inscribirse a la actividad, los interesados pueden ingresar a actividades.techo.org/paraguay.

Las inscripciones están abiertas para jóvenes desde 15 años en adelante.

Para poder anotarse, los/as interesados/as deben tener su esquema de vacunación completo.

La inscripción tiene un costo de 50.000 guaraníes que cubre alimentación y transporte y se puede abonar vía depósito o transferencia bancaria a la cuenta de Visión Banco 980.000 “Un Techo para mi país” RUC: 80053410-7.

Una emergencia que no para

Según datos relevados por TECHO Paraguay, en 2015, solo en las ciudades que integran el área metropolitana de Asunción (AMA) existían más de 400 asentamientos con más de 38.000 familias.

A su vez, en el 2020, el departamento de Alto Paraná contaba con más de 270 asentamientos. La formación de estos territorios está asociada a una política denegadora de derechos. A su vez, la falta de datos actualizados sobre los mismos nos muestra en dónde se encuentran, o no, los asentamientos en la agenda pública.

“Si bien no sabemos con exactitud cuántos asentamientos populares existen en Paraguay, sabemos que los números de nuestros relevamientos ya se encuentran desfasados. La mayoría de los/as referentes comunitarios que nos contactan viven en asentamientos creados hace 2 o 3 años” explica Claudia Neumann, Directora Social.

Impacto del programa de vivienda de emergencia

Las viviendas de emergencia apuntan a proveer una mejora inmediata en la calidad de la vivienda de las familias (aislándolas del frío, calor, viento y lluvia), reducir el hacinamiento y proveer mayor seguridad, dignidad y bienestar general de las familias.

Se ha demostrado que la calidad de la vivienda tiene una relación directa con la salud física y mental de las personas, la privacidad, la seguridad y la calidad del sueño.

Esta vivienda, hecha a partir de madera prefabricada, asentada sobre pilotes de “karanda’y” que buscan alejarla del nivel del suelo, no apunta a ofrecer una solución permanente, sino que es una solución transitoria para hacer visible una problemática urgente.

Por ello es que se espera que esta mejora en la calidad de la vivienda pueda sentar las bases para la ampliación de oportunidades a largo plazo.