A pesar de brusca caída de envíos de carne, se mantiene cantidad de divisas

Desde el inicio de este año hasta el cierre de marzo, la exportación de carne bovina paraguaya registró un volumen de 67.891 toneladas, por un valor de US$ 357,9 millones, que representa una caída de casi 16% en volumen respecto al mismo periodo comparado del 2021, aunque en divisas significa un muy leve crecimiento, del 0,30%, según el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

De acuerdo con los datos del Senacsa, Paraguay exportó este año carne bovina a 32 mercados, entre los cuales Rusia sigue figurando como el segundo en importancia, con un valor importado de cerca de US$ 43,6 millones por 11.750 toneladas adquiridas; pero, debido a la suspensión temporal dicho destino ya es casi alcanzado por Taiwán, que compró de Paraguay carne bovina por US$ 43,28 millones por 7.967 toneladas, al cierre de marzo de este año.

Considerando las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos; así como todos los productos y subproductos de origen animal, con datos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del corriente año, englobaron unas 126.136 toneladas de productos enviados al exterior, por un valor total de US$ 453,5 millones. Estos datos significan una caída del 14,5% en volumen y una reducción del 2% en valor, porque paralelamente se produjeron reducción de las exportaciones de carnes porcina y aviar, así como sus subproductos y menudencias.

Precio del ganado se recuperó

Desde finales de febrero, la producción de carne de nuestro país empezó a sufrir las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania debido a la suspensión de envíos de cargamentos de carne al gran país euroasiático. En décadas pasadas Rusia era el primer mercado de la carne nacional, pero en los últimos tiempos se mantenía como segundo mayor comprador de la misma, detrás de Chile, hasta antes del inicio del conflicto bélico, categoría que lo mantuvo hasta el cierre del mes pasado.

Inicialmente, la crisis impactó sobre la cotización del ganado a nivel local, que de haber estado en US$ 3,90 el kilo el novillo al gancho a finales de febrero, durante los primeros días de marzo cayó a US$ 3,30 y posteriormente se estabilizó y empezó a recuperarse en parte; así llegó a posicionarse en US$ 3,70 por kilogramo al gancho, acorde con los datos de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay.

Por otro lado, exponentes del sector ganadero e industrial indicaron que para compensar la salida de Rusia como destino de nuestra exportación de carne, se espera la pronta habilitación del mercado de EE.UU. O la pretendida pero condicionada apertura del mercado de China, un gran comprador mundial.