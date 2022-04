Torturas en Academil: destituyen a dos comandantes

Destituyeron al comandante de la Academia Militar, Gral. de Brigada César Arístides Caballero García, tras las denuncias de torturas en el recinto castrense, y en su reemplazo fue nombrado el Gral. de Brigada Alcides Lovera Ortiz.

Además, fue nombrado un nuevo comandante del Cuerpo de Cadetes. Ocupará este cargo desde ahora el Cnel. DCEM Édgar Victorino Carneiro Gauto, en sustitución de Cnel. DCEM Simón Leguizamón.

Los cambios en la dirigencia de la Academil se dan luego de que en la semana salieran a la luz numerosas denuncias sobre supuestas torturas y castigos brutales de los que fueron víctimas varios alumnos de la institución.

Marcela López, mamá de una de las afectadas, contó que su hija ya no quiere volver a la academia por temor. “Ella me contó que le tratan mal, que recibió un golpe que la dejo inconsciente. Me dijo: ‘Mami, por favor, no me hagas volver’”.

El otro caso denunciado por la Defensoría del Pueblo es el de un cadete que se encuentra internado por fractura en las costillas. Según manifestó el padre de este, un cadete nacionalidad panameña que se encuentra de intercambio en nuestro país es responsable de torturas a los militares.

Igualmente, los padres de un alumno que fue expulsado de la Academil a inicios de marzo por un supuesto robo ampliaron la denuncia por presunta tortura que habría sufrido su hijo, ante la Fiscalía de Capiatá.

Por los diversos casos de supuesta tortura en la Academil, la Defensoría ya presentó denuncias, mientras que desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado se pidió la intervención del Ministerio Público.

Son más de 30 denuncias sobre supuestas torturas las que fueron presentadas por padres de estudiantes de la Academia Militar, quienes se animaron a hablar, puesto que muchos no se atreven por temor a represalias.

Apretones con tijera entre los dedos hasta llegar al sangrado, golpes en la nuca y en la cabeza casi al grado de desvanecerse, además de golpes con fusil en el estómago y la espalda, son algunos de los hechos violentos de los que supuestamente fueron víctimas los jóvenes estudiantes.

