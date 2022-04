Aguardarán justicia para Quintana

Indicó que con el actual Ministerio Público no fue posible y que queda pendiente saber quien dio la orden para atropellar la sede del Directorio del PLRA. “En algún momento va a haber una justicia interesada y allí se va a saber quienes fueron los responsables”, indicó.

Para el diputado en este escenario es difícil que se haga justicia, ya que una de las causales que motivó el juicio político a la fiscal general del estado, Sandra Quiñónez, fue la nula persecución en el asesinato de Quintana. “Es muy poco lo que se puede esperar de la Fiscalía actualmente”, dijo.

Ávalos Mariño recordó que Rodrigo Quintana era presidente de la filial juvenil del PLRA en La Colmena donde él representa además de ser de su equipo político. mencionó que esa noche del 31 le encontró frente al Directorio liberal, no sabía que estaba en la manifestación. ”Le dije: ¿Qué haces mita’i?. Porque no estaba previsto que él vaya esa noche porque nosotros habíamos organizado la manifestación una noche previa. El grupo de dirigentes de la Colmena que iba a ir a Asunción tuvo un desperfecto mecánico y pudieron ir esa noche, por eso a mi me extraño encontrarle frente al Directorio”, mencionó.

El diputado mencionó que Quintana le dijo que no se aguantó las ganas de ir a la manifestación y que terminó yendo con un concejal. Lamentó lo que le ocurrió a él y a su familia.