Politizan entrega de semillas a cambio de votos a favor de candidatos cartistas en La Colmena

Los precandidatos Santiago Peña y Pedro Alliana, decidieron no participar de dicho acto porque tenían conocimiento de que un grupo de liberales iba a incidentar la reunión, porque consideran es una provocación y ofensa al luto de la familia del joven liberal quien en vida fue presidente del Comité Juvenil del PLRA, Rodrigo Quintana Arrúa, asesinado el 31-M, en el local del PLRA de Asunción. A esta situación se sumó que ayer fue liberado uno de los presuntos autores materiales el Sub Oficial, Gustavo Florentín.

Utilizan a productores para hacer campaña política

La utilización de la estructura estatal es una vieja práctica de las autoridades que están en función de gobierno, y esa es la queja precisamente de una mujer rural que entiende que los recursos de la Gobernación es de todos y no solo de un sector partidario. La integrante del Comité Productores y Amas de Casa del distrito de Caballero, Jorgelina Velázquez de Alcaráz, denunció que ella y otras 30 personas intregan el comité y forman parte de la Asociación Interdistrital de Productores. Dijo que fueron obligados por su presidente José Tomás Curtido, a que sino participaban del encuentro, no les iba a llegar las semillas. Además sostuvo que se exponen a pagar una multa de G. 50.000 de acuerdo a lo que establece el estatuto aquellos que no van a la convocatoria realizada por la asociación.

Manifestó que es indignante porque se politiza los recursos de la Gobernación, que son recursos de los agricultores de los diferentes partidos políticos. Además “nosotros fuimos convocados como productores y vinimos a encontrarnos con bandera roja, y al son de la polca colorada y pidiendo voto a cambio de entrega de semillas e insumos”, cuestionó.

Dijo, que no sabe si al final le van a entregar las semillas porque fue un acto político, pero si no le alcanza tampoco le va afectar porque para eso trabaja, si total ya “nos jodió utilizando una vez más a los productores”, afirmó.

Finalmente dijo que al parecer, si el año pasado vendieron a G. 20.000 la bolsa de la cebolla, este año es probable que vendan a G. 10.000, porque los mismos políticos están metidos en el contrabando y el gobierno nacional de Mario Abdo Benítez, no da apoyo a los agricultores. El año pasado perdieron mucho en sus comités, según comentó.

Desconocidos dejan grafittis “HC Narco”, “HC Asesino”

Los organizadores del acto político en este municipio, en horas de la madrugada fueron como para colocar las sillas en un salón de la Asociación de Productores de La Colmena, ubicado en la terminal de ómnibus y mercado municipal, y se encontraron con grafittis que decían “HC Narco”, ”HC Asesino”, ”Santi Títere”, que se habrían realizados entre la noche y la madrugada de este sábado. Los cartistas atribuyen el hecho a algunos líderes del PLRA y ante la sospecha e informaciones que tuvieron que supuestamente una turba de indignados iba a incidentar el acto, los precandidatos decidieron no participar del evento.

Para la hora del desarrollo del acto que se inició a las 08:30 aproximadamente los responsables del acto trataron de borrar algunas palabras escritas contra los precandidatos, otras taparon con decoraciones y realizaron un fugaz encuentro.

En la ocasión, el exintendente local, Mario Melgarejo, manifestó que desde la Gobernación de Paraguarí los productores siempre van a tener el apoyo del gobernador Juan Carlos Baruja, candidato a senador, con quien tienen previsto un plan piloto de cal agrícola y fertilización de suelo.

Refirió que cuando Baruja estuvo de ministro de Agricultura, si bien no era un país de la maravillas, “por lo menos se le escuchaba al productor” y se llegó a recibir insumos y a vender a buen precio sus productos.

Dijo que por eso es importante recalcar que ahora se tiene una oportunidad el próximo 18 de diciembre para cambiar la forma de gobierno recuperar la identidad para que el productor vuelva a tener ese apoyo de sus autoridades. ”Por eso les pido, apoyemos a Santi Peña para la presidencia, Pedro Alliana a Vicepresidencia, Juan Carlos Baruja, a senador, y Norma Zárate de Monges como gobernadora”, dijo.

Por su parte, también el responsable de Agricultura de la Gobernación, Ariel Silva, agradeció a los productores por su presencia y dijo que ahora van a entregar para 300 productores un frasco de semilla de 500 gramos de la variedad Baia Herbal, cuya inversión supera los G.100 millones. Aprovechó también la presencia de los productores para solicitarles apoyo para las próximas elecciones a favor de los diferentes candidatos a cargos electivos.