Un vehículo chocó a un peatón y produjo su muerte en Luque

El accidente fatal ocurrió el domingo a las 21:40 aproximadamente sobre la ruta Luque - Limpio. Según consta, un vehículo cuyos datos hasta ahora se desconoce, embistió a un ciudadano que estaba circulando a pie por la zona.

El oficial segundo Cristian Duarte de la comisaría 28 Central de Mora Cue de Luque, este vehículo circulaba en una velocidad alta y llevó por delante a la víctima por unos 20 metros aproximadamente.

El cuerpo de Bomberos se hizo presente en lugar del hecho, tras la alerta de este accidente. Durante la verificación de la víctima, notaron que se encontraba sin signos de vida, por lo que no fue necesario el protocolo de primeros auxilios. La persona fallecida no contaba con documentos de identificación y hasta el momento no fue identificada.

Ante esta situación, la Policía Nacional inicia una investigación en busca del conductor responsable de este fatal hecho.