Obras inconclusas de la Gobernación de Guairá

El gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR cartista), no solamente despilfarró los US$ 2.000.000 de los fondos de reactivación económica que debía utilizarse para hacer frente a la pandemia de covid-19, sino también dejó inconclusas 14 obras en distintas escuelas del departamento. Se pagó medio millón de dólares e incluso se pidió una adenda, pero aún así las obras no concluyeron.