Diputados opositores no se presentarán a sesión en la que se tratará la creación del Fondo de Estabilización a combustibles

El diputado Jorge Brítez (independiente) anunció que los legisladores de la multibancada de partidos de la oposición decidieron que no se presentarán a la sesión extraordinaria prevista para las 07:00 de este viernes, a fin de que de ese modo no haya quorum y no sea tratado el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del precio de los combustibles.

Afirmó que se mantienen en la postura de rechazo a un nuevo crédito de US$ 100 millones, que sería parte inicial de la capitalización del Fondo y obtenido mediante el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).

La bancada cartista de la Cámara Baja también anunció que no se presentará a la sesión de esta mañana porque busca tener más tiempo de análisis sobre el proyecto. Según indicaron, pretenden que la iniciativa recién sea tratada el próximo lunes.

“Nosotros estamos en la misma posición de no apoyar este préstamo. No vamos a estar en la sesión de hoy; es más, yo estoy en Ciudad del Este”, sostuvo.

No hubo quorum

Ayer, jueves, la bancada oficialista, que impulsa la creación del Fondo, presentó el proyecto y convocó repentinamente a sesión extraordinaria para que el mismo sea aprobado de forma acelerada. Sin embargo, finalmente la iniciativa no fue tratada debido a que no hubo el quorum requerido.

El proyecto de ley ya tiene media sanción del Senado y desde el Ejecutivo acompañarían la creación del fondo, por lo que solo se esperaría -para su promulgación- la aprobación de la Cámara Baja.

El Fondo plantea un nuevo subsidio a los precios de los combustibles, pero, a diferencia de la subvención vigente, este incluiría a los emblemas privados, además de Petropar.