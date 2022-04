Parques de diversiones: no hay un ente que garantice seguridad de los mismos

Días atrás, una joven quedó colgada del juego conocido como “kamikaze” tras un desperfecto mecánico. Un accidente que en este caso, no pasó a mayores y la víctima resultó ilesa. Fue en la Expo Regional Canindeyú, en el distrito de La Paloma y tras una conversación que mantuvo la Policía con los dueños del local, mencionaron que hubo una falla mecánica y humana.

Así, tanto en la ciudad como en el interior del país, llegan parques con “calesita”, “rueda del mundo”, “montaña rusa”, “martillo”, “kamikaze”, juegos electromecánicos para niños y para adultos, de todo tipo. Algunos, muy modernos, que inspiran más confianza, pero otros, ya la primera impresión causa cierta duda, al verlos despintados, oxidados, soldados precariamente, rotos o con fallas mecánicas que siguen operando “a la suerte”.

Con la intención de obtener mayores datos acerca de qué institución es la encargada de realizar los permisos y controles a estos parques, consultamos con autoridades del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco). Ambas respondieron que los permisos son responsabilidad de las municipalidades, las cuales a través de sus departamentos, comisiones dependencias específicas, otorgan los permisos y cobran los cánones correspondientes.

Ni el kamikaze ni el gusanito

De acuerdo a los datos, ya sea el temible kamikaze o el “gusanito” para los más pequeños, ninguno de ellos son controlados electromecánicamente en nuestro país; por lo que las personas suben a estos juegos, ignorando lo que pueda llegar a ocurrir.

Al respecto, hablamos con Alejandro Buzó, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, quien indicó que existen protocolos y resoluciones para eventos que aglomeren a muchas personas.

“Todo evento que genere un lucro debe pedir permiso, se presenta un protocolo y resoluciones, permiso, plan de emergencia, croquis, además del pago de los cánones, y especificar la presencia de la policía y bomberos”, manifestó Buzó.

En el caso específico de los parques de diversiones y sus juegos mecánicos, Buzó comentó que en el caso de la Municipalidad de Asunción, no existe una dependencia de electromecánica, que se encargue de realizar la verificación de estos juegos.

“En el caso de eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, se presentan todos los papeles requeridos y se pagan los cánones establecidos, pero no hay un control, hasta donde sé, para equipos electromecánicos como hay en estos parques”, dijo.

“La Municipalidad de Asunción, no existe un control electromecánico, se pide una cobertura de seguridad y algún tipo de ficha técnica de la instalación de los juegos”, añadió.

Buzó sostuvo que si no existe una norma que me obligue a hacer el control, no habrá una dependencia que lo haga.