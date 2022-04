Yamile Cardozo y David Fernández dieron el sí

La novia llegó acompañada de toda su familia e ingresó a la iglesia del brazo de su padre, muy emocionada.

Fueron padrinos de la unión Nilsa Fernández y Esteban Fernández; Karem Escobar y Juan Cardozo.

La novia lució un vestido y tocado diseñados y confeccionados por Abel Moreno, el ramo fue armado por Vita Rosa.

Terminada la ceremonia religiosa se realizó el civil y posterior fiesta en Terrazas del Bosque, bajo la coordinación de Chiara Castagnino para Chiara Planners.

La decoración llevó el sello de We Do. El servicio de catering estuvo a cargo del equipo gastronómico de la casa. Se sirvieron tragos de Mix It. Los postres estuvieron a cargo de Tentazione, Heladería París y Pederzani Celebraciones.

Dj. Hallam musicalizó la velada.