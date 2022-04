Aún no está definido el cobro de multas por no votar, pero lo aplicarían en las próximas elecciones

Ya se encuentra vigente la Ley N° 6.858, que establece el cobro de las multas por no votar. El asesor del TSJE recordó que todavía no se ha definido la reglamentación, pero aseguró que buscarán implementar la normativa desde las próximas elecciones.

Indicó puntualmente que aún no han definido cómo serán notificados los infractores ni el mecanismo de cobro. Sobre el último punto, indicó que inicialmente se habilitaría una cuenta en el Banco Nacional de Fomento.

Cabe resaltar que la multa será de G. 44.000 y los que no acudan a ejercer su derecho al voto tendrán un plazo para justificarse. Sin embargo, Mauro aclaró que no existen penalizaciones para quienes no acudan a saldar su deuda.

“La ley así como salió no tiene pena. Se va a notificar, pero no hay pena ni castigo. Salió en forma muy light la ley. En otros países, por ejemplo, no se pueden renovar cédulas, pasaportes, realizar transferencias o hasta cobrar salarios, pero en nuestra ley esto no existe”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

Se votará el día de la final del Mundial Qatar 2022

En otro momento, indicó que, pese a las iniciativas parlamentarias, no se realizó ningún cambio en el calendario electoral y las elecciones internas se llevarán a cabo el mismo día de la final del Mundial Qatar 2022.

“La final del mundo se juega el mismo día de las votaciones. No hay cambio alguno, mantuvimos la fecha”, enfatizó el asesor del TSJE. El proyecto para modificar la fecha había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero no prosperó.

En otro momento, resaltó los cambios que se tienen en estos comicios, como la eliminación de los parlasurianos y también las presentaciones de las declaraciones juradas, entre muchas otras renovaciones.

