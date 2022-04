Trinidad: vecinos denuncian que barrio está inhabitable por olores insalubres que despide fábrica

Según lo que pudieron averiguar los vecinos del barrio Fátima, zona de Trinidad, el lugar sería una grasería, que día y noche, pero principalmente por la madrugada, utiliza un horno en el que procesa algún tipo de material que presuntamente despide un olor nauseabundo.

Los vecinos desconocen qué es lo que fabrica la empresa constantemente, pero aseguran que despide un olor nauseabundo.

Los pobladores dicen que la fábrica no se identifica con ningún cartel, por lo que se desconoce el nombre de la firma. Lo único que saben los habitantes del barrio es que el dueño de la industria sería Pedro Jara.

“El olor está ahora más fuerte que nunca, nosotros ya no podemos hablar bien, estamos tosiendo. Fuimos al frente a tratar de charlar y no nos atiende nadie. La empresa ya tiene cientos de demandas y no para; de noche es peor”, denunció William Argüello, vecino de la zona.

No quieren dialogar ni identificarse

Por más intentos que hicieron los vecinos de golpear las puertas e intentar charlar con los representantes del lugar, no pudieron acceder a ninguna explicación ni respuesta, supuestamente. Solo consiguieron que algunos trabajadores salieran del interior a amenazar a la gente que se quejaba.

“Ellos no quieren saber nada por las buenas, solo salen para amenazar, y no van a creer que ni un cartelito tienen, nada que les identifique”, expresó el vecino.

Pobladores explican que la situación se da desde hace poco, pero que es insostenible, pues el olor además de ser insalubre, es insoportable, hace inhabitable el lugar donde tienen sus hogares y está poniendo en peligro la vida, principalmente de los más pequeños.

Se solicitó el teléfono celular del señor Pedro Jara, pero este se muestra inaccesible al diálogo. Desde la redacción de ABC Color nos ponemos a disposición para que se comunique y pueda hacer uso de su derecho a réplica.