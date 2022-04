Calamitoso estado del tramo Paraguarí-Quiindy

A esta situación de falta de mantenimiento y mejoramiento de la ruta PY01, se suma también la calzada de la circunvalación de Paraguarí. A unos 200 metros antes de conectarse con la ruta, presenta un pronunciado hundimiento, que en horas de la noche se torna peligroso ante la falta de iluminación y señalización.

La obra de circunvalación de esta ciudad en marzo del 2018 fue inaugurada y en menos de un año la calzada de 5,3 kilómetros de asfalto, ya presenta deficiencia estructural que nadie se ocupa en reparar.

Dicha obra estuvo a cargo de DC Ingeniería, de Luis Duarte Luraghi. El proyecto que fue habilitado durante la administración del ex ministro de obras, Ramón Jiménez Gaona, había demandado una inversión de G. 38.000 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Lo que más preocupa a los motociclistas son las banquinas que se encuentran en pésimas condiciones, todo el trayecto de acceso de Carapeguá a San Roque González, se levanta la capa asfáltica y presentan cráteres, y en horas de la noche no se visualiza la zonas más afectadas.

Un automovilista, Carlos Paredes, oriundo de San Lorenzo, manifestó que es una vergüenza cómo está abandonado el país, está a la deriva, no puede ser que una ruta donde se tiene parlamentarios colorados Miguel Cuevas, Esteban Samaniego, Tomás Ever Rivas y Jorge Avalos Mariño (PLRA), no procuran por su departamento para que se mejore el tramo Paraguarí-Quiindy. Deben gerenciar así como Cuevas y Monges llevaron asfaltado para sus estancias que pidan aunque sea cemento o arena y rellenen esto criminales cráteres, se quejó el automovilista.

Asimismo, la preocupación de los motociclistas específicamente obedece a que muchas veces ya ocurrieron accidentes en dicho tramo, porque al adelantarse algún vehículo del sentido contrario y para evitar un choque frontal, se bajan a la banquina y pese a ello ya sufrieron algunos accidentes porque gran parte de la franja pavimentada desapareció, está lleno de malezas o de peligrosos baches.

El MOPC anunció que el llamado a licitación para la duplicación, operación y mantenimiento de 108 km de la ruta PY01, desde 4 Mojones hasta Quiindy, está previsto, para diciembre de este año.

El economista Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, informó que la inversión estimada es de 300 a 350 millones de dolares y que actualmente el proyecto se encuentra en fase de elaboración del estudio de factibilidad a través de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, se prevé primeramente el llamado a precalificación para julio del 2022 y el llamado a licitación para diciembre del 2022.