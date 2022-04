Tortura en Academil: fiscal realiza llamativo cambio de carátula al caso del cadete expulsado

El agente fiscal adjunto Édgar Moreno realizó el cambio de carátula de la carpeta fiscal del caso de torturas de un cadete que luego fue expulsado de la Academil. La familia denuncia que este cambio no fue notificado, piden explicación del porqué del cambio y no dudan en acudir a organizaciones internacionales si la justicia no responde.