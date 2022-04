Escultura de la última cena es una atracción en Humaitá

El departamento de Ñeembucú, se convirtió en un centro de atractivo turístico durante esta Semana Santa y es que algunas autoridades municipales se esmeraron para crear algo distinto y atractivo para los amantes del turismo interno.

Tal es el caso de la histórica ciudad de Humaitá cuyo intendente, Julio Caballero, tuvo la idea de solicitar la magnífica escultura de arena relacionado a la Semana Santa. El artista, escultor Oscar Garcete, realizó la figura del emblemático cuadro de la última cena de Jesús con sus discípulos, (obra monumental hecha por Leonardo da Vinci entre los años 1495 y 1498) la escultura lo terminó en una semana a pesar del mal tiempo. Oscar Garcete, más conocido como “Oscar Arena” es un escultor paraguayo con más de 20 años de trabajo en el arte, ha recorrido con sus obras en más de 25 países.

El intendente Julio Caballero, indicó que el cuadro es muy atractivo y novedoso. " La idea surgió hablando con el artista, él vino para hacer otra escultura en la casa de un amigo, pero finalmente terminó haciendo algo relacionado a la Semana Santa”, explicó.

Agregó que desde la realización del cuadro ha sido visitado por cientos de turistas que llegaron de todas partes. Se quejó del pésimo estado de los caminos que conduce a la ciudad de Humaitá.

“Lastimosamente nuestro problema es el estado de los caminos, estamos haciendo las gestiones para que alguna vez tengamos la ruta asfaltada, que es algo muy necesario por que tenemos una rica historia para explotar turísticamente, pero con este camino es imposible de explotar en su máxima expresión”, se lamentó el jefe comunal.

Julio Caballero, detalló que para esta fecha se programó un circuito turístico para que las personas puedan visitar. “Las gentes pueden hacer paseo en lancha, a caballo, para eso hemos capacitado a varios jóvenes para que sean guías turísticos y explicar a las personas sobre los lugares históricos de la zona” explicó.

Paso Fronterizo con las Palmas y la Leonesa, será habilitado oficialmente desde la próxima semana

El intendente Julio Caballero, también indicó que se reunió con los intendentes Victor Hugo Armella de la ciudad de las Palmas y José Ramón Carvajal de la ciudad de la Leonesa (ambas ciudades de la Provincia del Chaco, Argentina) quienes les informaron que ya está habilitado el Puerto las Palmas para operar desde la próxima semana de lunes a viernes de 7:00 hasta las 17:00.

Caballero explicó que sus pares argentinos apuntan a grandes cosas como por ejemplo la unión física entre Humaitá y las Palmas.

“Ellos me mostraron el proyecto de la construcción de un puente Internacional entre Humaitá y las Palmas. Ellos están construyendo un puerto con miras a la construcción de este puente, hasta el momento ya invirtieron 5.3 millones de dólares , ya construyeron las oficina para el departamento de Migraciones. Me explicaron que el proyecto final va a costar 17 millones de dólares, inclusive me hablaron de habilitar una balsa hasta que termine la construcción del puente. Solo nos resta ponernos las pilas en el lado paraguayo y acompañar este proyecto que va a beneficiar a ambos países” señaló el ejecutivo municipal.

Julio Caballero, se mostró muy optimista porque considera que el proyecto de construcción del puente internacional, es muy necesario para despegar económicamente. “Para que verdaderamente funcione el Mercosur, necesitamos que este proyecto sea realidad, para poder trabajar y para que el comercio fluya”, subrayó.

También mencionó que su colega el intendente de la Leonesa,(Argentina) José Ramón Carvajal, se comprometió a enviar una maquinaria para el arreglo de los caminos que conducen a varios sitios históricos de la zona.