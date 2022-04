Ocupantes de propiedad ajena consiguen medida cautelar de no innovar contra otros ilegales

Según los datos, la propiedad pertenece a Yolanda Mercedes Coronel, se encuentra en la zona de Cielo Azul y fue ocupada hace más de 10 años, donde ya se formó una comunidad con escuela, oratorio, servicio de energía eléctrica y la propietaria tiene un juicio de desalojo contra todos los ocupantes.

Jorge Luis Rodríguez comentó que hace como un año atrás compró con otros vecinos la derechera o las mejoras de un pedazo de tierra de 100 hectáreas de Pelagio Santacruz, pero lo llamativo del caso es que otro ocupante precario como Marino Ramírez Delvalle presentó una demanda de desalojo ante la jueza de Paz del segundo turno de San Juan Nepomuceno, Montserrat Vera de Errecarte. La misma magistrada quien ordenó el secuestro de la ambulancia de la municipalidad de Maracaná, Canindeyú.

Rodríguez dijo que entendió que la medida cautelar de no innovar era nulo porque la acción no entabló la propietaria y siguió con sus mejoras en sus viviendas precarias, pero la persecución de la jueza continuó porque fueron denunciados en el Ministerio Público y el fiscal José Alberto Núñez ya presentó imputación contra cinco de los ocupantes ilegales del asentamiento Santa Librada.

Igualmente el poblador dijo que para reclamar judicialmente un desalojo o pedido de no innovar tendría que haber presentado título de propiedad, deben demostrar la titularidad, pero parece que para la jueza eso no importa. La propietaria es otra persona y no Marino Ramírez y los otros ocupantes, sostuvo.

Los afectados deberán comparecer en el Juzgado de Garantías de Blanca Tillería para la imposición de medidas cautelares.

Por otro lado, el abogado Gustavo Dos Santos, quien representa a la propietaria del terreno invadido de 3.461 hectáreas, Yolanda Mercedes Coronel, dijo que el proceso para el desalojo de todos los ocupantes de la propiedad se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de San Juan Nepomuceno a cargo de Carlos Rojas.

El abogado Dos Santos dijo que la medida cautelar de no innovar dictada por la jueza de Paz Montserrat Vera es un locura, es totalmente irregular.

Llamamos al teléfono celular de la jueza de Paz Montserrat Vera, pero no contestó; igualmente el fiscal José Núñez tenía el teléfono celular apagado y según los datos se encuentra en el interior de la localidad.