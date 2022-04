Borba analiza candidatura a senador: “Tengo que evaluar concienzudamente”

En conversación con ABC Cardinal, el ministro de Salud, Julio Borba, confirmó esta mañana que le ofrecieron ser candidato a senador en las elecciones generales del 2023. “Tengo el ofrecimiento y estamos evaluando”, expresó.

Refirió, asimismo, que existen “problemas históricos” de salud pública que no le permiten aún tomar una decisión. “Hay demasiadas deudas históricas en las que estamos sumergidos actualmente y que ahora no me permiten dedicarme a otra cosas. Hay que evaluarlo concienzudamente más adelante, todavía no me da el tiempo”, declaró.

No precisó desde qué sector surgió la propuesta, pero afirmó que si pugna por un cargo electoral será como candidato del oficialismo.

Legisladores médicos

El titular del MSP, igualmente, señaló que considera “interesante” que en el Congreso haya legisladores que sean médicos de profesión y que tengan conocimiento en el manejo de salud pública.

En ese sentido, destacó la participación legislativa durante la pandemia del COVID-19 de los parlamentarios que son médicos de profesión. “Ayudaron muchísimo a la estructura de Salud”, subrayó.

El doctor Borba fue confirmado como titular de Salud el 8 de marzo del 2021, luego de haber interinado en el cargo tras la renuncia del exministro Julio Mazzoleni.

El Tribunal Supremo de Justicia Electoral (TSJE) convocó oficialmente a las elecciones presidenciales 2023 el pasado 11 de abril. Las internas simultáneas se llevarán a cabo el 18 de diciembre de este año y las generales, el 30 de abril del 2023.