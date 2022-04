Camioneros ovetenses apostados al costado de la ruta PY02

Los transportistas de cargas salieron a la ruta a mediados de esta mañana y se encuentran en forma pacífica al costado de la vía. Hasta el momento no están tomando ninguna medida de fuerza y el tráfico de vehículos es totalmente fluido.

Uno de los representantes de los camioneros oventeses, Abel Blanco, manifestó que hace tiempo están en paro en vista de que la suba excesiva de los precios de combustibles hace que los números ya no cierren y en cada viaje, los camiones les generan importantes pérdidas. Indicó que ya no tienen otra salida más que manifestarse y exigir al Gobierno el ajuste de los precios de los fletes y la reducción de los costos de los carburantes.

Actualmente los precios de los fletes están estipulados a G. 380 el kilo por kilómetros recorridos, pero los camioneros exigen que el pago sea de G. 480 el kilo por kilometro recorrido.

Detención de camioneros es tratado en forma confusa y hermética por el Estado

El abogado de los camioneros detenidos por supuestamente extorsionar al Gobierno, Enrique Villagra, manifestó que las autoridades están tratando de manera muy confusa y hermética el caso de los acusados. Indicó que el supuesto hecho ya pasó varios días y hasta el momento no se presentó ninguna prueba comprometedora contra ellos.

De la misma forma, señaló que la denuncia planteada contra los camioneros es errónea en vista de que el ministro del Interior, Federico González, denunció que fue víctima de extorsión como representante del Estado y que dicha situación no corresponde. Explicó que el dinero utilizado fue del Gobierno, por ende, la víctima es el Estado y el planteamiento no condice con lo expresado en el artículo 185 del Código Penal que habla de coacción contra un particular. Dijo que el Gobierno es un órgano constitucional, situación que cambia la configuración de las acusaciones.

Comentó que el caso aparentemente fue tramado por las autoridades de turno con el fin de ensuciar a los camioneros, pero que no irán muy lejos, en vista de que no hay pruebas suficientes para sostener las acusaciones.

Añadió que es Gobierno está incurriendo en un terrorismo de Estado y que está queriendo implementar los mismos abusos cometidos durante la dictadura.