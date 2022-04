Hoy es el Día Mundial de la leucemia mieloide aguda, un cáncer que afecta más a los adultos

El Dr. José Zarza, jefe del Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas, dijo que la leucemia mieloide aguda puede aparecer en niños y adultos, pero se ven muchos más casos en los adultos.

En cuanto al origen de la patología el hematólogo fue claro: “hay teorías , pero no hay medidas preventivas. No hay relación causa-efecto, la ciencia tiene teorías pero no hay causas conocidas”.

Como su nombre indica, este tipo de leucemia es “aguda”, los síntomas son muy fuertes: fiebre, palidez, cansancio fácil, taquicardia -el corazón late rápido-, anemia”, apuntó.

Y los signos evidencian “defensas bajas, fiebre, infección, plaquetas bajas, sangra encías, tiene moretones o petequias. Es un cáncer de la sangre que se forma en la médula ósea, que está dentro de los huesos, lo que llamamos el caracú”, observó.

Según el médico, la leucemia mieloide aguda se ve en personas mayores de 60 años y más, según el hematólogo.

“Con un simple hemograma básico se orienta el diagnóstico; luego se realiza una punción de médula ósea. Se indican muchos estudios para ponerle nombre y apellido exacto a la enfermedad”, sostuvo.

El especialista refirió que hay muchos tipos de leucemias mieloides, por lo menos 35 tipos diferentes.

La “leucemia promielocítica es muy agresiva pero con diagnóstico temprano más del 90% de los pacientes se curan”, aseveró.

Cómo se trata la leucemia mieloide aguda

El tratamiento es con “quimioterapia, drogas que pasan por la vena, y medicamentos por vía oral. Muchos pacientes se curan”, agregó esperanzado.

En algunas variedades muchos pacientes se curan. Hay que mejorar la mayoría de los tratamientos, es una enfermedad muy grave.

Se trata la enfermedad, a nivel publico, el hospital de clínicas, es importante, con ayuda de fundaciones y ministerio público a través del Incan.

Desde el IPS

El Dr. Víctor Salinas, jefe del departamento de Hematología de IPS, comentó que en este hospital se diagnostica al menos a 20 personas de forma anual, lo que en promedio a nivel nacional se estaría alcanzando a 40 personas.

Insistió en que es importante realizarse un chequeo clínico rutinario y laboratorial, más aún si la persona tiene síntomas.

“Por nuestra cultura los paraguayos somos muy estoicos, aguantamos los dolores, los síntomas, nos dejamos estar y acudimos a la consulta tarde, cuando la enfermedad ya esta muy avanzada y con esto se disminuyen las posibilidades de éxito del tratamiento para control de la enfermedad”, expresó el Dr. Salinas.

“La leucemia mieloide aguda es la forma más común de leucemia aguda en adultos y se estima que 160.000 personas viven actualmente con la enfermedad en todo el mundo, con una tasa de incidencia de 103 casos nuevos por cada 100.000 personas”, subrayó el hematólogo.

¿Dónde consultar?

En el Hospital de Clínicas, en el IPS, y la asistencia se recibe a través de la Fundación Unidos contra el Cáncer (Funca), Santa Librada, entre otros.