Euclides promete “impunidad cero” y dice que no es el “plan B” de nadie

- Se conoce poco de la vida privada de Euclides...

- Soy divorciado. Tengo tres hijos y seis nietos...

- ¿Edad?

- 72 años...

- ¿De profesión?

- Abogado pero me considero un profesional de la política.

- “El último de los mohicanos”, de los veteranos de la primera línea que quedan de los opositores contra la dictadura. Ya no queda más nadie...

- Que yo sepa no. Me gusta eso de “el último de los mohicanos”. Pero este también es mi último sapucai. Esto que me sucede es un asalto de la coyuntura, o probablemente una broma macabra del destino, como diría Sabina. Me saca del confort de la gestión pública para meterme en un proceso electoral lleno de abrojos, lleno de espinas, de cascotes por el camino pero tengo mucha ilusión. El objetivo es construir una nueva República usando el poder como herramienta, no como objetivo lúdico, no como objetivo concupiscente o apetito de placeres deshonestos. Quiero hacer una última contribución...

- Lo primero que dice la gente es que usted es delfín de Marito, una apuesta a dos aguas...

- Efectivamente, uno de los rumores de nuestros mentideros políticos es ese. Dicen: “Euclides es el plan B de Marito”. Marito tiene un solo plan que se llama Hugo Velázquez. Otros sin embargo dicen: “Euclides es la baraja escondida de Cartes”. Ni lo uno ni lo otro. Si yo fuera el plan B de Marito no puedo ser la baraja escondida de Cartes.

- ¿Cuál es su opinión de Cartes?

- Es un poder fáctico del que no nos podemos descuidar. Quiere aplicar “Cámpora tomo 2″...

- ¿Qué es?

- “(Santiago) Peña al Gobierno, Cartes al poder”, una bicefalía muy peligrosa para las instituciones. Lo mío es reunir en una convocatoria nacional a las mejores voluntades y talentos, no para enfrentarnos entre partidos porque si es así nuestra República no se va a construir nunca. Es construir una nueva República porque el modelo que está, está agotado. La nueva República supone un nuevo contrato social, un nuevo pacto entre lo público y lo privado que terminará con una nueva Constitución. Una nueva República supone también un nuevo Poder Judicial, un nuevo Ministerio Público. El Poder Judicial de nuestro país tiene jueces honestos pero los venales son mayoría absoluta. El Ministerio Público también necesita un exorcismo moral y administrativo...

- ¿Qué puede hacer usted de diferente de este Gobierno al que está sirviendo en este momento?

- Tenemos que decir que este Gobierno no pudo gobernar: incendios, inundaciones y sobre todo la pandemia eclipsaron todos los proyectos que tuvo. Este Gobierno no tuvo oportunidad de gestionar. De todas maneras, tanto este Gobierno como los anteriores tuvieron casi el mismo problema. Primero, seguridad, que no es un concepto policial ni militar. Es un concepto integral. Creo que algo sé de seguridad y por algo estuve en el Ministerio del Interior (entre 2019 y 2021) y creo que eso es transversal. Sin seguridad no hay gobernabilidad política y sin gobernabilidad política no hay política de desarrollo. El mayor foco de corrupción después de otros poderes del Estado está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Si no limpiamos no vamos a tener la Patria Nueva que queremos, en absoluto. Antes yo decía: “corrupción cero”. Mi proclama ahora es “impunidad cero”. Acá no hay élite, hay gavillas. La única forma de combatirla es con la impunidad cero.

- ¿Qué hizo este Gobierno para reducir esa brecha de corrupción que tanto espacio ocupa en los medios?

- Probablemente una cuestión que se le reprocha a Mario (Abdo) pero que le van a extrañar es que no se metió mucho con el Poder Judicial. Yo creo que debió haberse metido más para evitar muchas impunidades. Si el Poder Judicial no hace esa limpieza étnica, no vamos a conseguir lo que todo el mundo quiere...

- Traducido de “limpieza étnica” sería...

- Ñamosé vaerá una partida de jueces ha yayapó ipuajuva (echar a unos cuantos y elegir nuevos). Ndi katui peteí político oiporavó mavatapa la juez (no puede un político elegir al juez). Los jueces tienen que ser seleccionados por sus pares y con un control riguroso de sus méritos, o si no, la narco outa oñencaramá ñanderejé ja ñandeyukapata (o los narcos van a tomar el poder y nos van a matar a todos)...

- ¿Por qué no se candidató por el Partido Colorado?

- Porque yo no soy colorado...

- (Horacio) Cartes tampoco era colorado y fue Presidente de la República por el Partido Colorado...

- Sí, está bien. Mucha gente me ofreció la afiliación pero iyurúpente aí (de boca). Avavé ndo guerui la kuatiá (no me acercaron los papeles). Pero tampoco soy oportunista, de otro modo me hubiese afiliado hace rato y ya hubiera sido expresidente...

- Sigue siendo febrerista...

- Ideológicamente sigo siendo un socialdemócrata convencido pero este no es un momento de izquierda ni derecha. Acá hay un nuevo orden al que tenemos que adaptarnos. Si nosotros seguimos en esta especie de estercolero interno, ñane ryakuá vaíta siempre (vamos a tener olor siempre)..

- Usted podía haber sido segundo de Velázquez por ejemplo, o al revés...

- Me ofrecieron también eso. Pero la Junta de Gobierno, la ANR, su convención no quiere la alianza...

- (Pedro) Alliana dijo que el que se alía con opositores va a ser expulsado...

- Me parece una visión mezquina. En el Paraguay han gobernado partidos combinados con otros. Bernardino Caballero fue ministro de Agricultura del (febrerista) Coronel Rafael Franco...

- ¿Ya está designado su candidato a Vicepresidente? Se habló de Hugo Fleitas (el gobernador de Cordilleras)

- He hablado con Hugo Fleitas, con Blas Llano, con Soledad, con Lugo, con Richer, con todos, tratando justamente de coagular un proyecto político que nos una. Aquí no se trata de joderle al Partido Colorado...

- Efraín Alegre es evidentemente el escollo principal que va a encontrar en la candidatura por la oposición. ¿No sería un desgaste inútil no tener una fórmula con Efraín?

- Ojalá. Yo le tengo un gran respeto al señor Efraín Alegre, porque él tiene una tenacidad invalorable. Tiene compromiso político. Es un militante. Y yo al que milita y al que tiene partido le tengo un profundo respeto. Y si Efraín Alegre pinta mejor pues vamos a apostar por él. Mi candidatura es una propuesta. El escrutador será la ciudadanía. Si no funciona, ajata toro pochyicha, peka’aguyre ja ndayuvei (me iré como toro enojado al monte para no volver).

- ¿Dónde cree usted que puede cosechar más simpatía?

- En Asunción, Central y Alto Paraná mido super bien. En Guairá ni me conocen. O sea, son cosas muy raras. Muchos dicen que tengo muchos votos en el sector metropolitano. Según algunas encuestas tengo más votos en el sector campesino. Conste que a mí me tocaron los peores momentos de este Gobierno estando en el Ministerio del Interior. Tuve que encerrarle a la gente. Me asociaron con ese lema: “Epytá nderogape” (quedate en casa), o “Eka’u nde rogape” (emborrachate en casa). Se cerró todo el país. Cuando vine a Relaciones Exteriores tampoco pude aplicar política exterior. Me convertí en ayudante de campo del Ministerio de Salud para buscar vacunas...

- Las relaciones exteriores fueron muy anémicas en este período...

- Por no decir paralizadas. El Mercosur por ejemplo no existió. Cada uno se fue por su lado, sálvese quien pueda. La famosa integración fue temporalmente una ficción. Todo eso hay que revisar y decir también: vamos a hacer un nuevo Mercosur. Lo que no podemos negarnos nunca en política exterior es a la regionalización.

- El autoaislamiento le perjudicó más al Paraguay, ¿o no?

- Por supuesto, porque nosotros tenemos que importar todo. Fíjese, la mayor cantidad de vacunas lo obtuvimos por la vía de la cooperación, porque el sistema Covax fue un rotundo fracaso. Nos engañaron. Fuimos ingenuos. Yo apelé siempre al diálogo y a la negociación. Al final ya tuve que exteriorizar mi protesta. Me bicicleteaban...

- ¿La tendencia ideológica del gobernante argentino también tuvo que ver en esa falta de entendimiento?

- Sí. Habiendo desaparecido las condiciones epidemiológicas tardamos muchísimo en obtener la apertura de las fronteras, cosa que con el Brasil casi no se notó.

Yo probablemente tenga algunas limitaciones diplomáticas por el cargo, y cuando la candidatura esté desvinculada del poder público hablaré con más comodidad pero está muy claro que en la política internacional tienen mucho que ver las relaciones interpersonales. En el Mercosur no nos llevaron el apunte. Tuve que protestar hasta en forma impertinente para obtener vacunas porque era un asunto de vida o muerte. La muerte estaba a un suspiro de distancia. Con ese sistema Covax nos engañaban...

- ¿La mediterraneidad de este país es su mayor perjuicio?

- La mediterraneidad es un perjuicio pero también es una ventaja. Para que sea una ventaja necesitamos tener un estado fuerte, un Estado potente. Eso significa una mayor capacidad de producción y después decirle a los demás: “compañero: ¿querés la regionalización?”. Bueno “nosotros queremos reglas claras”. Y si me niega, pues nos vamos a otro mercado. Vayamos al Asia-Pacífico: Australia, Japón, el Sudeste Asiático. Somos un país que produce alimentos a tutiplé y por eso nos buscan. Tenemos energía limpia. Tenemos todo lo que el mundo busca...

- El ministro de Economía de Brasil criticó a Paraguay porque capta demasiados capitales brasileños...

- Oyavy nio ko tipo (se equivocó). Después se disculpó. De todas maneras, nos llamó la atención que fue una especie de despropósito diplomático lo que dijo. Por lo tanto reaccionamos, muy diplomáticamente para mi gusto. No somos Puerto Rico (para Estados Unidos). Negativo pea. Si nosotros rechazamos la invasión a Ucrania es porque somos un país que ha sido sujeto y objeto miserable de la invasión (por la Triple Alianza). Nadie mejor que el paraguayo para despreciar la invasión pero al mismo tiempo, hay que decirlo, nadie mejor que el paraguayo para apoyar la integración. Pero cuando nos dicen que podríamos ser un estado funcional al vecino: ¡Negativo! No somos ni Puerto Rico ni Haití.

- ¿Qué hay que hacer con Itaipú?

- Tenemos que renegociar todo el tratado y convertir a la hidroeléctrica en una herramienta regional de prosperidad, no solo de energía. Esa va a ser mi gran responsabilidad en el 2023 si llego a ser Presidente de la República. Además, nosotros no podemos quedarnos en la producción meramente de energía eléctrica. Tenemos que ver el hidrógeno verde, la fuente solar, la eólica y porqué no, en un momento dado, la atómica...

- ¿Cuál es el futuro que avizora para que el país deje de ser el más atrasado? Tenemos el 47% de la población vacunada contra Covid. Uruguay tiene 80%...

- El Paraguay tiene que convertirse en un Hub energético. Después del talento humano nuestro capital es el agua.

- ¿En qué estadista, en qué Presidente se refleja?

- El día de mi lanzamiento voy a tener cuatro fotos o cinco detrás: el Dr. Francia, Bernardino Caballero, Eligio Ayala, el Coronel (Rafael) Franco y José de Antequera, de origen comunero: la tolerancia de Bernardino Caballero, el reconstructor; Eligio Ayala, el más competente de los Presidentes; el coronel Franco, el más austero. Soy hijo de Mario Acevedo, teniente, R.I.4 Curupayty, y ahijado del coronel Franco.