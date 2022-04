Esperan que corra plan para frenar aumentazos en año electoral

En un intento por frenar la ola de pedidos de incrementos salariales, el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada un proyecto de ley que intenta blindar las finanzas públicas en los años electorales. De aprobarse la propuesta, no podrá correr ningún pedido de incremento salarial que venga por alguna ley especial de no estar presupuestado.

Al respecto, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira expresó ayer su conformidad con esta propuesta, que de alguna forma busca proteger las finanzas a fin de no resultar afectada o utilizada como instrumento político en las campañas electorales.

Añadió que el plan no va a solucionar el tema del déficit, pero va a evitar que el deterioro sea mayor.

“La situación podría ser extremadamente complicada si hay aumentos de salarios exorbitantes como en algunos casos se está planteando“, sostuvo el economista.

Recientemente, la Cámara de Diputados dio media sanción a un pedido de los actuarios judiciales, de un incremento del 63% y seguidamente ya se pusieron en fila funcionarios de otras instituciones que igualmente reclaman reajustes en sus haberes.

El Estado se endeudó para pagar salarios

Ferreira recordó que en medio de la cuarentena sanitaria por la pandemia, se hizo un esfuerzo enorme y se recurrió a deuda para honrar el salario de los funcionarios públicos. A diferencia del sector privado que sufrió recortes, despidos, cierres y quiebres, el sector público no sufrió estos impactos y se garantizó el salario de todos los funcionarios.

Dijo también que hasta ahora hay todavía un montón de empresas que no logran reponerse de la situación, por lo que no considera que sea el momento oportuno para realizar ningún reajuste salarial en el Gobierno.

Por su parte, el analista Amílcar Ferreira expresó que la pandemia aún no terminó, y que además la economía está soportando otros choques que restaron importantes ingresos al país y por ende al fisco. El experto opina igualmente que no es el momento indicado para realizar ajustes salariales en la función pública y que el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo puede ser un instrumento para garantizar que no se desborden las finanzas públicas.

Sobre los plazos para su análisis y tratamiento en el Congreso, indicó que todo dependerá de la voluntad política. “Si hay voluntad se va tratar en la brevedad y esperemos que así sea”, expresó.

Entre otras cosas, el documento consigna que los proyectos de leyes que impliquen aumentos salariales o incremento de otros gastos corrientes o de capital y los proyectos que afecten al sistema tributario, quedarán suspendidos para su tratamiento legislativo y postergado hasta que culmine la época electoral respectiva.

Hacienda conforme con plan

Desde el Ministerio de Hacienda expresaron que esta propuesta legislativa es muy significativa, y será como un complemento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya prevé algunas limitaciones en tiempos electorales. Manifestaron su conformidad con el plan, teniendo en cuenta las experiencias de procesos electorales anteriores en los cuales fueron aprobadas iniciativas de incrementos de gastos sin los sustentos técnicos respectivos, que terminaron menoscabando la estabilidad macroeconómica. Y en el contexto económico actual, este tipo de leyes son muy necesarias, ya que la economía se está recuperando gradualmente luego del impacto de la pandemia y los conflictos internacionales que estamos sufriendo.