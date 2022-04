Llamativas fortunas y “olvidos” en declaraciones de algunos diputados

El banquero que no quiere ser juzgado por sus bienes

El diputado Walter Harms (ANR, cartista), que es accionista de unos de los principales bancos de plaza de nuestro país y que posee una fortuna considerable, alegó darle poca importancia a sus bienes para votar a favor de proyecto de ley que despenaliza las declaraciones juradas falseadas o con “errores” u omisiones dolosas.

“Muchos de nosotros valoramos otra cosa y no precisamente lo material. Pero si la ley obliga a que demos a conocer todo lo que tenemos, bueno demos a conocer, pero creo que no debe ser ese el principio de representación popular, sino lo que debe primar es la trayectoria de vida, nuestros antecedentes como miembros de la sociedad y no solamente un papel donde podamos anotar lo que materialmente poseemos”, afirmó durante la sesión del pasado 20 de abril el diputado Harms intentando restar importancia a las declaraciones juradas.

El patrimonio neto declarado de Harms pasó de G. 15.9285 millones en 2013 a duplicarse en 2018, llegando a G. 30.126 millones, por lo que precisamente la vida austera de su discurso no es precisamente lo que practica.

Llama la atención en las declaración de Harms en 2018 que únicamente dice abonar G. 25 millones en concepto de Impuesto a la Renta Personal (IRP), no así por ejemplo impuesto inmobiliario por ninguna de sus 24 propiedades que posee en Encarnación, Itapúa Poty y Edelira, valuadas en total en G. 18.440 millones. Él mismo había argumentado que como muchos paraguayos, suele hacer su declaración el último día.

Entre los activos del legislador cartista destaca que es accionista del Banco Continental, donde tiene acciones por valor de G. 8.475 millones al igual que Paraná Emprendimientos SA, mejor conocido como Hotel Savoy de Encarnación, donde posee acciones por G. 1.180 millones y en la empresa granelera Produsur por G. 520 millones.

De “andar en carreta” a comandar flota de buses

El diputado Celso Maldonado (PLRA) es un conocido empresario del transporte, siendo accionista de las empresas Vanguardia (Línea 30) y La Limpeña (Línea 49), con una fortuna que no deja de llamar la atención, sobre todo a los que conocen sus humildes orígenes.

Antes de ingresar a la política y comandar su gran flota de buses, Maldonado era un humilde poblador de la zona de Aguape’y, en el límite de Limpio con la ciudad de Luque, que se movilizaba en carreta.

Evidentemente eso quedó en el pasado, ya que solamente en el 2008 afirmaba tener un patrimonio neto de G. 5.704 millones.

Maldonado fue uno de los que votó a favor de despenalizar las declaraciones juradas falsas y su desinterés por reportar sus bienes no es de ahora, ya que luego de la mencionada presentación hecha en 2008, no constan registros de otras declaraciones cuando cerró el período y asumió otro en 2013.

Recién en 2018 volvió a presentar otra declaración jurada y para entonces, su patrimonio neto ya se había disparado a G. 13.235 millones.

El negocio del transporte público es área metropolitana es muy rentable, ya que reporta ingresos mensuales por G. 600 millones solamente de sus empresas de transporte. Sin duda llama mucho la atención que dicho crecimiento patrimonial se dio sin que reportase deuda alguna en ese momento.

El “magnate” del transporte también tiene lugar para lujos, ya que reporta G. 500 millones nada más en joyas.

El diputado liberal además ya va preparando una segunda generación para sucederlo en la política, ya que su hija María Belén Maldonado, actual concejal de Luque tendría intenciones de apuntar a la diputación en 2023. La misma cuenta como antecedente haber sido imputada por la presunta compra de notas en la facultad de Derecho de la Universidad Católica.