Isamar Cabral: Muchas incógnitas en torno al homicidio de maestra en Loreto

El comisario Nimio Cardozo dio hoy algunos detalles sobre los datos que se manejan en torno al crimen de la joven docente Isamar Cabral. Resaltó sobre todo que hay muchas dudas y datos que no terminan de convencer a los investigadores, por lo cual el homicidio todavía está lejos de esclarecerse.

Como primer punto, comentó que el primer sospechoso detenido, Hilario Gayoso, “es una persona con un perfil criminal violento”. Sin embargo, no tenía ninguna orden de captura ni restricción impuesta por la Justicia.

Así también, comentó que hay “varios escenarios que no puede sustentar” en torno al crimen. “¿Por qué a una docente, con el tipo de vehículo que tenía...? ¿Cómo van a pedirle dinero en efectivo si todavía no tenía siquiera la posibilidad de cobrar?”, cuestionó.

El jefe antisecuestro recalcó que, pese a que es la hipótesis más fuerte, no convence la tesis de un intento de robo de auto que “se fue de las manos”, puesto que el automóvil no tiene mucho valor económico. “No es un vehículo que tenga mucha capacidad de reventa y con el que se pueda hacer mucho dinero. Sinceramente, no me cierra”, consideró el comisario.

En otro momento, indicó que incluso llegaron a considerar la posibilidad de que sea un caso de venganza contra el padre de la víctima, puesto que es un agente policial retirado. No obstante, indicó que, conforme fueron conociendo a la familia y realizando indagaciones, terminaron descartando esa hipótesis.

Mucho dolor e indignación

Cardozo indicó que la víctima era una docente muy conocida y querida en la comunidad, puesto que trabajaba con grupos religiosos y enseñaba en escuelas a la cual acuden niños de escasos recursos. “No es una persona con capacidad económica... No entiendo por qué le quitaron la vida, por qué le asfixiaron”, recalcó una vez más.

En ese momento, indicó que lo que sospecha es que la joven pudo llegar a identificar a Germán Larrea, quien ya fue detenido y dio la ubicación de su cuerpo. Indicó que, como son de la misma edad y es una comunidad pequeña, existe la posibilidad de que se hayan cruzado en algún momento y por eso la víctima logró identificarlo.

El jefe antisecuestros agregó que todavía quedan por peritar los teléfonos de Larrea y de su pareja, además de localizar al otro sospechoso que sigue prófugo, Hilario Gayoso Duarte.