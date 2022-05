Sector forestal crecerá con el trabajo en conjunto de cada actor

“Particularmente estoy convencido de que Paraguay tiene un enorme potencial de crecimiento en el sector forestal y que puede aportar mucho más allá de su contribución neta al producto interno bruto. Vemos que muchos productores ganaderos o agrícolas están incursionando en el rubro; aunque ello es algo muy positivo, es necesario hacerles saber que la producción de madera no termina con el árbol plantado y podado, hay muchos conocimientos en lo referente a formación de personas y aplicación de tecnologías de desarrollo, así como genética forestal y equipamientos que los productores deben conocer”, dijo el especialista alemán que disertó durante dos días de actividad.

Muchos proyectos

Sobre cómo ve a nuestro país a futuro, el doctor Leif dijo. “Desde hace tiempo vengo asesorando a empresas paraguayas y conozco varios proyectos que se vienen desarrollando. En el caso de Unique Wood, organizadora del seminario, la empresa empezó con unas 3.000 hectáreas y hoy se encuentra superando las 11.000 con miras a seguir aumentando.

Así, existen otros actores con crecimientos similares y el proyecto de instalar la fábrica de celulosa en el norte del país aceleraría aún más el crecimiento de la superficie forestal, puesto que necesitarían cerca de 180.000 hectáreas de reforestación para cubrir su necesidad. Esto muestra que hay mucho por hacer, mucho trabajo”.

Diversificación para reducir riesgos y dar trabajo

“Con gran cantidad de tierra para crecer, los productores paraguayos tienen muchas oportunidades, y el productor sabe de las altas y bajas en la ganadería, las fluctuaciones en la agricultura, por tanto la producción forestal es una oportunidad de diversificación, y a la vez para reducir los riesgos. También entre productores e industria están los proveedores de servicios que generan gran cantidad de trabajo, quienes traen los clones, que hacen trabajos de manejo, las cosechas, el transporte, hay mucha gente trabajando en el sector forestal a ser visualizada”.

“La gente hace parte de una cadena de valor, y cada actor produce para el siguiente actor de la cadena, y si eso no ocurre la cadena no va funcionar bien o no usa todo su potencial existente.

Es importante que haya entendimiento y comprensión. El productor forestal debe desarrollar una material para la industria, y si esto no encaja con lo que la industria necesita, lastimosamente no sirve; pero también se da al revés, o sea el industrial debe comunicar al productor forestal qué es lo que realmente necesita para que funcione su industria; parece simple pero esa falta de comunicación muchas veces no se da y el país pierde.

Gracias al proyecto “Escalamiento de las inversiones privadas de Restauración del Paisaje Forestal (FLILA) en América Latina” el pueblo alemán está financiando algunas capacitaciones para actores estratégicos del sector forestal, otorgando espacios de actualización e intercambio de experiencias entre actores, para fomentar la toma de decisiones informadas para empresas pequeñas, medianas y grandes”, explicó Nutto.

El tiempo y la producción forestal

A la consulta de por qué el productor puede apostar al sector forestal, atendiendo que es un trabajo a largo plazo entre 7 y 10 años, el profesional dijo.

“En Alemania los agricultores y ganaderos han entendido que la producción forestal es su caja de ahorro, cada producción da su ingreso económico, pero siempre se necesitará de un plus en momentos complicados que pueda sostener al que produce, o cuando hay que arreglar la casa o cambiar el vehículo.

Se pueden hacer compromisos a largo plazo, cosechar hoy o cosechar en un año, eso uno si lo puede manejar. Además de colaborar en la diversificación de la finca, que si bien no da la mayor ganancia, podemos decir que es la menos arriesgada”.