Desgarrador relato de la mamá de la supuesta víctima de abuso sexual

Con la voz entrecortada y notoriamente afectada, la mamá que denunció que su hijo fue víctima de abuso sexual, relató punto a punto cómo se enteró de lo sucedido y las instancias a las que recurrió buscando protección y asistencia para el menor.

“Este calvario empezó el 31 de marzo, cuando vi que mi hijo vino ‘extraño’ y sucio, de una manera diferente, las uñitas también vi”, dijo la mujer. El niño le respondió que hubo adolescentes que se acercaron a él y se hicieron amigos. También le expresaron que iban a dar consignas además que él era el “elegido”, y que sería seleccionado un niño de cada grado.

Sobre esta situación alertó a la maestra del pequeño, quien le aseguró que iban a averiguar y que no se preocupara porque “no iba a pasar nada”.

La preocupación de la madre se incrementó porque no es usual que niños mayores, ya adolescentes, se acerquen a los más pequeños. Este fue el primer indicio de que algo andaba mal, según manifestó. “Me tranquilizaron que no había problema, que iban a hablar con la coordinadora y que iban a activar mecanismos de prevención”, señaló.

La directora estaba al tanto

La mamá prosiguió su relato insistiendo en que su niño “le contó todo lo que pasó en el baño”. Sobre esta situación puso al tanto a los directivos del colegio a quienes consultó por los protocolos a ser activados para resguardar al pequeño y también aplicar las medidas correctivas pertinentes.

Al ser inquirida sobre la denuncia del 31 de marzo, la directora dijo no estar al tanto sobre el tema mientras que la coordinadora apuntó que estaba al tanto. Consultada sobre qué hizo al respecto, se quedó callada, según mencionó la mamá. “Este hecho no fue denunciado ni a la Fiscalía, ni al MEC ni a la Policía. Se pasó por alto todo esto”, indicó.

Contó que ante la falta de respuestas del colegio, recurrió al Ministerio Público, donde llevó a su hijo para que preste declaración ante la psicóloga forense.

Luego de esto, recibió del colegio una llamada porque supuestamente tenían novedades, pero era solo para indagar sobre la denuncia que presentó ante la Fiscalía.

De tres a cuatro agresores

La mujer contó que su niño refirió que fueron al menos tres o cuatro los agresores, los mismos que se acercaron a él para darle consignas. “Esto salió a luz, no hubo de otra. Y hoy estamos acá, y como le dije a la directora ‘esto no va a quedar en mi consciencia que le pase a otro niño’”, remarcó.

Según el relato de la mamá, se dio cuenta de que algo le pasó a su hijo porque cuando fue a buscarlo en la tarde del 26 de abril lo encontró errático, con el uniforme mal puesto, trastabillando y un guardia tuvo que ayudarlo a subir a la camioneta.

Al percatarse de la situación, lo llevó a un sanatorio a que sea inspeccionado.

El colegio se mantuvo hermético

En otro punto, la mamá reiteró que el colegio en todo tiempo se mantuvo hermético y no contribuyó con la investigación. Indicó que admitieron que vieron las imágenes del circuito cerrado pero que no remitieron estas a la Fiscalía.

También mencionó que recurrirán a todas las instancias legales para evitar que la agresión quede impune. “Hoy no sabemos más cómo vamos a quedar como familia. Le vieron como presa fácil a mi hijo”, acotó.

Otro dato alarmante que dio la madre en su relato es que el menor fue amenazado de muerte por los supuestos abusadores. “Le dijeron que se calle, le gritaron que le iban a cortar la cabeza si hablaba, que le iban a matar”, expresó.

Abuso en el baño del colegio

Ante la denuncia de la mamá sobre el supuesto abuso sexual del que fue víctima su hijo de seis años, el Ministerio Público abrió una investigación y asignó a las fiscalas Myriam Rodríguez, Laura Ávalos y Laura Guillén para investigar el caso.

Conforme a la denuncia, el hecho se registró el pasado 26 de abril en el baño del colegio de Lambaré. Unos adolescentes de 15 años supuestamente abusaron sexualmente de un nene de seis años.