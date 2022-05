Directora del colegio donde ocurrió supuesto abuso declara ante Fiscalía

La fiscala Laura Ávalos comentó que Carolina Urbieta, la directora del colegio de Lambaré donde supuestamente un niño de seis años fue víctima de abuso sexual por parte de otros alumnos de la institución, por propia voluntad decidió acompañar a la Fiscalía para dar su versión de los hechos y contribuir con la investigación.

Según trascendió, pese a haber recibido la denuncia sobre la supuesta agresión, las autoridades de la institución no activaron los protocolos establecidos para dichos casos y no remitieron la información requerida por los investigadores como la nómina de alumnos y las imágenes del circuito cerrado de la institución, de las horas en que habría ocurrido el hecho.

Eber Caballero, abogado de la familia del afectado, señaló que el Ministerio Público analiza tomar acciones contra la directora.

“Hay situaciones que nos parecen irregulares desde el momento que no hay una participación abierta, una colaboración abierta con la investigación”, comentó el letrado.

En principio, la directora puede ser encausada por obstrucción a la investigación.

Prosigue allanamiento

Agentes del Ministerio Público siguen en las instalaciones del centro educativo realizando el allanamiento, una de las diligencias en el marco de la causa.

Fuera de colegio, padres y otros miembros de la familia educativa afectada están en una vigilia a espera de novedades sobre la intervención.

Desgarrador relato de la mamá

“Este calvario empezó el 31 de marzo, vi que mi hijo vino con el uniforme sucio. Me dijo que se hicieron amigos de unos adolescentes y que ellos le iban a dar consignas”, comentó a la prensa la mamá de la víctima.

Señaló también, que habló con la profesora del menor y manifestó su preocupación por el acercamiento de chicos muchos mayores a su hijo. La docente le dijo que iban a investigar y que “todo iba a estar bien”.

“Mi hijo me contó todo lo que pasó en el baño del colegio, le conté a la directora al día siguiente y le pregunté si había un protocolo y por qué no hicieron nada, ella no sabía supuestamente lo que ocurrió el 31 de marzo”, dijo la mamá a la 1020 AM.

