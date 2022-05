Ex jefe del CAH declarado en rebeldía recusa a jueza

Bareiro Morel se mantiene con paradero desconocido desde que saltaron las denuncias por presunta estafa en perjuicio de los pequeños productores. Es el principal sospechoso en una causa penal por supuesta producción de documentos no auténticos y lesión de confianza, en la que también están imputados y con medidas alternativas a la prisión otros dos funcionarios del ente, Aldo Wilfrido Barrios y Nenelio Ocampos.

El fiscal Ever García pidió la detención de Bareiro Morel, en un proceso penal que investiga una serie de denuncias realizadas por productores agrícolas de San Pedro del Paraná, en las que afirman haber sido víctimas de estafa a través de la concesión de créditos falsos a su nombre. Para concretar la operación se habrían utilizado datos de los clientes obrantes en los registros de créditos de la banca estatal.

El ex jefe de la sucursal fue declarado en rebeldía por la jueza penal de garantías, porque éste no se presentó a la audiencia preliminar para imposición de medidas. Según el abogado defensor de Bareiro Morel, el mismo había planteado la suspensión de la audiencia de imposición de medidas fundado en que la defensa no accedió a copias del cuaderno de investigación fiscal.

Pese a ello se llevó a cabo la audiencia y se declaró la rebeldía y se ordena captura de mi defendido, sostuvo el abogado Pereira, quien apeló la resolución judicial que declara rebelde a su cliente, y recusó a la jueza Mirian López Sosa.

Estos trámites están a la espera de resolución del Tribunal de Apelaciones. Una vez resuelta la apelación y la recusaron estaré presentando a mi cliente, siempre y cuando pueda acceder a la carpeta fiscal”, afirmó el abogado Pereira.

Sumario

Por Resolución de fecha 23 de noviembre de 2022 el Consejo Directivo del CAH resolvió un sumario administrativo a los funcionarios Albino Jara Morel, (jefe a oficina de atención al cliente); Aldo Wilfrido Barrios (oficial administrativo financiero), y Nenelio Ocampos (asesor al cliente) por supuestas faltas administrativas graves.

Concluido el sumario, el CAH dispuso la desvinculación de Albino Jara Morel, y la suspensión con goce de sueldo de los funcionarios Aldo Wilfrido Barrios y Nenelio Ocampos, quienes se encuentran a disposición de Recursos Humanos.

En fecha 14 de diciembre de 2021 el CAH presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). La causa está actualmente bajo investigación del fiscal Ever García, de la Unidad 1 de la fiscalía zonal de San Pedro del Paraná.